Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (26.11.2019)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 268,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269 liradan, bin 771 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 792 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 731 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 751 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde iki taraftan gelen iyimser sinyallerin, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları başta olmak üzere veri gündemi ve ABD Merkez Bankası

Üyesi Lael Brainard’ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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