Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden yükselişte!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 257,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,80 liradan, bin 698 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 719 liradan, 235 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239 liradan, bin 659 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 679 liradan, 830 liradan alınan Yarım Ziynet 840 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunumun yatırımcılar tarafından dikkatle izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.395 doların desteğinin kırılması durumunda 1.387’nin önemli destek, 1.415 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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