Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 247 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 247,20 liradan, bin 628 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 649 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 591 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 611 liradan, 795 liradan alınan Yarım Ziynet 805 liradan ve 398 liradan alınan Çeyrek Ziynet 403 liradan satıldı.

“YATIRIMCILARA ALIM FIRSATI”

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarında tepki yükselişleri yaşanabileceğini belirterek, “Altının ons fiyatı, bu hafta yükselişlerini sürdürmekte zorlanabilir. Teknik olarak 1.320-1.347 dolar aralığına yerleşen altının ons fiyatında bu hafta bu bant aralığını takip edeceğiz. Ons altın kendine yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli.” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kuru ve ons altının fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında, 250 liranın altına sarkmaların yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildiren Memiş, “Gram altında 250 lira seviyesinin altına gerilemelerde 247-245 lira aralığını takip etmekte fayda var. Ancak 250 lira seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse yükselişlerde 255 lira seviyesini hedef olarak belirleyebilir.” ifadelerini kullandı.

AJANSLAR