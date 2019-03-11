CHP’li Barut: Gümrük vergilerini değil maliyetleri sıfırlayın

Daha önce buğday, arpa, mısır, pirinç, kuru baklagil, soğan ve domateste gümrük vergisinin sıfırlandığını anımsatan CHP’li Ayhan Barut, “Çiftçimiz yüksek üretim maliyetleri altında ezilirken bu iktidar gümrük vergilerini sıfırlayarak ülke tarımını ve üreticileri çıkmaza sürüklüyor. Gümrük vergilerini değil mazottaki vergileri sıfırlayın” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ VERGİLERDEN KURTARIN”

200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bu karara tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana’nın Sarıçam İlçesi’ndeki Kürkçüler Mahallesi’nde don zararı nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu anımsatan Barut, şunları kaydetti:

“Şubat ayı sonu ve Mart ayının ilk haftası Türkiye’nin en erken patates üretiminin yapıldığı Adana – Sarıçam ilçesi Kürkçüler mahallesi başta olmak üzere ekili olduğu diğer ilçeler ve bunlara bağlı mahallelerde patates ekili arazileri don vurdu. Don zararının yaşandığı yerde üreticiler, ‘1 kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don zararı nedeniyle mağdur olduk. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz’ demişti. Biz üreticilerin mağduriyeti giderilsin diye mücadele ederken 11 Mart 2019 tarih ve 30711 sayılı Resmi gazete'de Cumhurbaşkanı tarafından alınan 815 karar sayısı ile patates ithalatında gümrük vergisinin sıfırlandığı yayımlanmıştır. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Çiftçimiz yüksek üretim maliyetleri altında ezilirken bu iktidar gümrük vergilerini sıfırlayarak ülke tarımını ve üreticileri çıkmaza sürüklüyor. Gümrük vergilerini değil zirai ilaç ve mazottaki vergileri sıfırlayın. Tarımda ithalat sorunlara çözüm getirmez. Gerçek çözüm, üretimin ve üretenin desteklenmesiyle mümkündür.”

“GÜMRÜK VERGİLERİNİ NEDEN SIFIRLIYORSUNUZ?”

Hazırladığı soru önergesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye sunan Ayhan Barut, şu sorulara yanıt aradı:

“1. Adana genelinde ve özellikle Sarıçam ilçesine bağlı mahallelerde yaşanan don mağduriyeti nedeniyle bakanlığınız il/ilçe müdürlükleri tarafından bir inceleme yapılmış mıdır? Sonuçları nedir?

2. Patates üreticilerimizin yaşadığı don zararının ürün verimine etkisi hangi miktardadır? Zararın maddi değeri tespit edilmiş midir? Ne kadardır?

3. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için üreticilerimize hangi desteklerde bulunacaksınız?

4. 11 Mart 2019 tarih ve 30711 sayılı Resmi Gazete ile 815 karar sayılı Cumhurbaşkanı tarafından alınan karara göre patates ithalatında uygulanan gümrük vergisi neden sıfırlanmıştır?

5. Patates üreticisinin derdine deva olacak yöntem ithalat mıdır? Bu tasarruf yerli üreticimize nasıl bir katkı sağlayacaktır?

6. Patates ithalatı hangi ülkelerden yapılmaktadır? Hangi kamu yada özel kuruluşlar tarafından ithalat yapılmaktadır?”