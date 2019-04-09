CHP’li Gürer: Gümrüksüz soğan ithali çözüm değil

Soğanda ve diğer ürünlerde gelecek yıllarda da aynı sorunların yaşanmaya devam edileceğini” savunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İthalat çözüm değildir. Çözüm yerli üreticinin desteklenmesi, maliyet artışlarının engellenmesidir. Tohum, gübre, ilaç, nakliye düşmeden elektrik, mazot ucuzlamadan tüm girdiler geriye çekilmeden, destek ve teşvik gerçek ihtiyaç sahibi çiftçiye ulaşmadan, tarımda aile tipi işletmeler desteklemeden, köylere geri dönüşü teşvik etmeden, planlı ve bilimsel tarıma yönelmeden sorunlar aşılamaz” diye konuştu.

“İTHALAT FİYAT ARTIŞINI ENGELLEMEZ”

İthal soğanda sıfır gümrük uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatılmasının, soğandaki fiyat artışını engellemeyeceğini ifade eden Gürer, “Geçen yıl kilosu en yüksek 10 liradan satılan kıska, bu yıl iki katına çıkarak 20 lira olmuştur. Büyük kentlerde 10 lira olan kuru soğan bugün Anadolu kentlerinde 6 liradan satılmaktadır. Soğanda ve diğer ürünlerdeki fiyat artışlarının ana sebebi, maliyetlerdeki artıştır. Gübre, mazot, elektrik, ilaç gibi maliyetlerde büyük artış vardır. İthal soğanın yerli soğan fiyatına satılması da ayrıca haksız kazancın yolunu açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TARIMDA GELDİĞİMİZ NOKTA”

Soğanda bile ithalata yönlenmenin, ülkemizde tarımın geldiği noktayı net bir şekilde gösterdiğine dikkat çeken Gürer sözlerini şöyle sürdürdü; “Buğday, arpa, mercimek, fasulye, et hatta saman bile ithal ederek güya sorunu çözmeye çalışan iktidar, ithal ürünlerle fiyat artışlarının engellenemeyeceğini bilmelidir. Fiyat artışları, maliyetlerdeki yüksek artışın engellenmesiyle, üreticilerin planlı ve doğru bir şekilde desteklenmesiyle olur. İthalatın önünü açmak, geçişi bir tedbir olarak görülse de kalıcı bir çözüm değildir”