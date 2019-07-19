CHP’li Karabıyık’tan dikkat çeken işsizlik açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile Nisan ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Hafta başında açıklanan TÜİK nisan ayı işsizlik verilerindeki ‘ne eğitim de ne istihdamda’ olan gençler ve ‘üniversite mezunlarının işsizlik oranları’ verilerinin geldiği noktaya dikkat çeken Karabıyık, “TÜİK verilerini incelediğimizde ne istihdamda ne eğitimde olan genç sayısının 2 milyon 720 bine yükseldiğini ve geçen yıl toplam işsizler içinde yüzde 21.8 olan bu oranın yüzde 23.7’ye ulaştığını görüyoruz. Türkiye, ne yazık ki, Avrupa'da ‘eğitimde veya istihdamda olmayan’ genç nüfus oranında en yüksek ikinci yüzdeye sahip. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı incelendiğinde, karşılaşılan tablo hiç parlak değil; üniversite mezunu 1 milyon 29 bin gencimiz işsiz, işsizlik oranları da yüzde 12.8 seviyesinde” dedi.

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Birçok mezunun iş beklediğini ifade eden Karabıyık, “İŞKUR'a kayıt yaptıran ve iş bekleyenlerin verilerine göre, Nisan ayı itibariyle, Türkiye'de 831 doktora mezunu ve 18 bin 802 yüksek lisans mezunu da iş kuyruğunda bekliyor. Eğitim, gençlerin iş bulma şansını artıracağı yerde, Türkiye'deki tablo tam tersi; çünkü eğitimli gençlerde işsizlik seviyesi daha fazla ve bu çok vahim bir tablo” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ DÜZENLEME İLE DÜZELEBİLİR”

Gençlerin iş arayışı girdabında olduğunu hatırlatan CHP'li Karabıyık, “Bu durum, eğitim sistemimizin ‘işe uygun eleman yetiştirme’ noktasında sınıfta kaldığını gösteriyor. Mesleki eğitim kurumları ve yüksek okullarında gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılarak bu durum çözülmelidir. Eğitim, geleceğimizi şekillendiren ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için en önemli unsurdur. Eğitim sistemindeki sorunlar çözüme kavuşturulmadan kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarda kalkınma ve ilerlemeden söz edilemez. Bir ülkede eğitim politikaları ne kadar siyasetten uzak, öğrenciyi merkezine alan, çağdaş ve eğitim çıtasını yükseltme hedefiyle yapılırsa, o ülkenin o kadar kalkınacağı unutulmamalıdır. Eğitim sistemine bilinçli olarak siyasetin katıldığı AKP döneminde, gençlerimize nitelikli eğitim vermek ya da istihdam sağlamak gibi bir çaba göremiyoruz” uyarısında bulundu.

“OECD ÜLKELERİ ORTALAMASININ ÇOK GERİSİNDE”

Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 63.6 olan OECD ülkeleri ortalamasının çok gerisinde, Türkiye'de sadece yüzde 33'ler seviyesinde olduğunun altını çizen Karabıyık, “Türkiye'de genç kadınların yüzde 51,5'i eğitimde veya istihdamda değil ve Türkiye bu oran ile Avrupa'daki en yüksek orana sahip. Kadını iş ile buluşturmamanın Türkiye için faturası da oldukça ağır. Eğer Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı OECD ülkelerindeki kadar olsaydı; bugün milli geliri 250 milyar dolar daha fazla olup kişi başına gelir de 4-5 bin dolar daha üzerinde olacaktı. Yani kadını iş ile buluşturamamanın kişi başı maliyeti oldukça yüksek; çünkü Kadın İşgücünün çalışma hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.