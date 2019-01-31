Bor Pazarında işler durgun

Pazar tezgahı el yakıyor. Kimi vatandaş artık ürünleri adet adet alırken kimisi de hiç alamıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ilçe pazarını gezerek, pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ömer Fethi Gürer, ülkemizde ekonomik anlamda yaşanan sorunların pazarlara da ciddi anlamda yansıdığını Anadolu'daki pazarlarda da net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kaçırılan fırsatların anlatıldığı “Geçti Bor'un Pazarı sür eşeğini Niğde'ye” deyimine konu olan ünlü Bor Pazarını ziyaretinde pazarcı esnafı ve vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

CHP İlçe Başkanı Erdal Gevrekçi ve Bor Belediye Başkan Adayı Şenol Bengü ile gittiği Bor Pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Ömer Fethi Gürer, “Türkiye'de ekonomik anlamda ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların pazarlara da yansıdığını Anadolu pazarlarında görmek mümkün” dedi. Ünlü Bor Pazarının geçmişte, sabah 07.30'da kurulup, burada yerli ve Çukurova ile bölgeden gelen ürünlerin yoğun bir şekilde alıcıya sunulduğunu hatırlatan Gürer, “Uygulanan yanlış ekonomik politikalar pazarları da olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Bor pazarındayız ve saat 14.00 olmasına rağmen Pazar henüz canlanmadı. Alıcı fiyattan, üretici de maliyet unsurlarından yakınıyor. Bu durumda maliyet ve girdiler düşmeden insanların ucuz ürün alabilme şansı ortadan kalktı” diye konuştu.

VATANDAŞIN PAZARA GİDECEK PARASI KALMADI

İnsanların alım gücünün düştüğünü, pek çok vatandaşın cebinde pazara gidecek paranın bulunmadığını anlatan Ömer Fethi Gürer, borç içindeki vatandaşın kredi kartlarını ‘aktar-dönder' yöntemiyle kullanarak marketlerden alışveriş yapmak zorunda kaldığına değindi. Gürer, “Bor Salı Pazarı yakın zamana kadar adım atılamayacak kadar dolu olurdu. Pazar esnafı ürünlerini sabahın erken saatlerinde tezgâhlarında satmaya başlar, akşam olmadan da bitirirdi. Ancak uygulanan yanlış politikalardan dolayı vatandaşın alım gücü düştü. İnsanlarımız Pazar alışverişini bile yapmakta zorlanıyorlar. İşsiz olanlar alışveriş yapamazken, artan fiyatlar karşısında maaşları eriyen vatandaşlar da nakit parasını kredi kartlarına yatırmak zorunda kalıyorlar. Sebze, meyve gibi ihtiyaçlarını marketlerden yapmak zorunda olan vatandaşlar kredi kartları ile ‘aktar dönder' denilen yöntemle aylarını geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ PAZARIN SONUNDA FİYATLAR DÜŞER DİYE BEKLİYOR

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların bir umutla pazarın sonuna doğru fiyatların ucuzlamasını beklediklerini belitti. Ömer Fethi Gürer: “Sebze, meyve pazarlarında akşam saatlerine doğru tezgâhlarındaki ürünler bir nebze de olsa ucuzlar. Pazar esnafı ürünlerin elde kalmaması için zararına da olsa satmak isterler. Yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte vatandaşlar da pazarın sonuna doğru alışveriş yapıp ev ekonomilerine biraz daha katkı sağlamak istiyorlar. Vatandaşın da aynı şekilde giderleri artıyor, maaşları eriyor ve çareyi biraz daha ucuza sebze meyve almakta buluyor. Krizin etkileri bir yanda zengini daha da zengin ederken yokluk çeken halkımızı daha da büyük sorunlara itiyor”.

YERLİ ÜRÜNLER YOK EDİLDİ, BADEM, CEVİZ, MARUL BİLE İTHAL EDİLİYOR

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Bor Salı Pazarında yaptığı ziyaretlerinde şunları söyledi: “Etin ithaline vatandaşı alıştırdılar da mercimek, badem, ceviz, marul bile ithal eder olduk. Bakan yaptığı açıklamada “gerekirse yine et için ithalata başvurabilir,” diyor. Onun yerine hayvancılığı, tarımı geliştirmekten bahsetmiyor. Yumurta, yoğurt şehirlerden köylere gider oldu. Tavuk aynı şekilde hormonlu yemlerle yetiştirilip köye satılıyor. Mazot fiyatları altı lirayı buldu. Yem fiyatları artamaya devam ediyor. Çiftçi, besici, işçi geçim sıkıntısı çekiyor, kan ağlıyor. İktidarın bir an önce bu yanlışlardan dönmesi gerekiyor”. Bor Salı Pazarı ile çarşı esnafını ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, CHP Bor İlçe Başkanı Erdal Gevrekçi, CHP Bor Belediye Başkan Adayı Şenol Bengü ve CHP Bor İlçe Yönetimi, Kemerhisar Beldesinde ziyaretlerde bulundu.

EDİRNE’DE SARIMSAK TANEYLE SATILIYOR

Öte yandan Edirne’deki Bat pazarında sarımsak satan Mahmut Bayram, “2-3 ay önce sarımsağın kilosu 10 liraydı, şimdi 30 lira oldu. Sarımsak git gide azalıyor. İlk çıktığında ucuz oluyor ve bol oluyor, sonra fiyatı artıyor. Ama fiyatı fazla olduğu için kiloyla alan neredeyse hiç yok. Genelde 2-3 kafa sarımsak alıyor müşterilerimiz. Havaların soğuk olması fiyatı etkiliyor. Kiloyla almak yerine vatandaşlar taneyle alıyor.” dedi.