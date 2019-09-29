CHP’li Yılmazkaya: Devlet bankalarında kredi baskısı var

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, devlet bankalarının kredi borçlarını tek seferde kapatmak isteyen mudilerine zorluk çıkardığını öne sürdü ve “Daha az faiz ödemek isten vatandaşın kredisini erken kapatma talepleri, banka şubelerince engellenmekte” dedi.

“ŞUBE MÜDÜRÜ DEVREYE GİRİYOR”

Bayram Yılmazkaya yaptığı açıklamada, “Banka şubesine kredisini erken kapatmak için giden bir vatandaş, şubedeki temsilci tarafından kredinin kapatılmaması yönünde ikna edilmeye çalışılıyor. Temsilci bunda başarılı olamazsa, bu kez şube müdürü devreye giriyor'' dedi ve şunları söyledi:

“Tüm ikna çabalarına rağmen vatandaş kredisini kapatmakta ısrarcı olursa, yeni bir kredi kullandırılarak, bu kredinin kapatılması şartı dayatılmaktadır. Konut, tüketici ve araç kredi faizlerinin son dönemde iktidar baskısıyla düşürüldü. Bankaların kullandırdığı kredi hacimlerinin düşmemesi için de bu uygulama başladı. Ekonomi kredilerle canlandırılmaya çalışılıyor. Bir yandan vergi gelirlerinde büyük kayıp yaşanıyor, diğer yandan ülkede yaşanan bu durgunluk kredilerle sübvanse edilerek, dolaylı yollarla vergi sağlanmaya çalışılıyor. Konut kredileri ile müteahhitleri destekleyen hükümet, araç kredileriyle de sıfır otomobil üzerinden aldığı yüzde yüzün üzerindeki vergilerle Hazineye kaynak sağlamaya çalışıyor.”