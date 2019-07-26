Sosyal Güvenlik Kurumu bazı durum ve şartlarda emekliye çift maaş hakkı tanımaktadır. Özellikle kadın emekliler için pozitif bir ayrımcılık yapılan çift maaş hakkı için gerekli şartlar nelerdir? Çift emekli maaşı nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Binlerce kişinin faydalanabileceği bu durum hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını topladığımız haberimizde en güncel bilgiler yer almaktadır. İşte emekliler için çift maaş hakkı hakkındaki detaylar…

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.

Yetim maaşından faydalanabilmek için medeni hal büyük önem taşımaktadır. Kız çocukları yaşları kaç olursa olsun

– Bekâr, dul veya boşanmış

– Çalışmıyor

– Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık almıyorlarsa

– Anne veya babalarının vefatı sonrası yetim maaşı alabilirler.

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Anne veya babanın ölümü sonrası bağlanacak maaşlardan biri Emekli Sandığı kapsamında ise kız çocuklarına her iki aylık da tam ödenmektedir. Erkek çocuklarına ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurana kadar veriliyor. 25 yaş sonrası ölüm aylığı hakkı bitiyor.

* Anne-babanın ölümü 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ise;

– Her ikisi de SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

– Her ikisi Bağ-Kur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

– Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

– Her ikisi de 1 Ekim 2008’den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

– Her ikisi de 1 Ekim 2008’den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

– Anne, babadan biri Bağ-Kur ya da SSK’lı, diğeri Emekli Sandığı’na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

*Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

– İkisi SSK’lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

– İkisi de Bağ-Kur'lu ise yüksek olan maaş bağlanır.

– İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

– Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

*Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

– Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

– İkisi de SSK’lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

– İkisi de Bağ-Kur'lu ise tek maaş ödenir.

– İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008’den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.