Çiftçi iflasını sosyal medyadan duyurdu

Bursalı çiftçi Fırat Turus girdi maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle bu yıl beklediği geliri elde edemeyince iflas etti. Sosyal medya üzerinden duyuru yapan ve borçlu olduğu kişilere seslenen Turus yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“18/08/2019 tarihinden itibaren çiftçilikten batmış bulunmaktayım. Alacağı olan tüm herkese borcumu ödeyeceğim. Dürüst olmaktan hiç vaz geçmedim. Bunu da atlatacağıma inanıyorum. Zamana ihtiyacım var. Bu yıl benim gibi çalışarak batan tüm çiftçi arkadaşlarıma Allah sabırlar versin. Borç bir şekilde ödenir. Canımız sağ olsun. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Allah herkesin yardımcısı olsun…” ifadelerini kullandı.

“BİZİ BU HALE DÜŞÜRENLER UTANSIN”

İflas eden çiftçi Fırat Turus daha sonra bir paylaşım daha yaparak şu ifadelere yer verdi: “Para kazanamadığıma yanmıyorum. Yavrularım tarlada tezeklerin üstünde alın teri döktü. Güneşin alnında emeğimizin karşılığını alamadık. Bu sezon çiftçilik tamamen bitmiştir. Arkadaşımız çalışarak batmış. Hepimiz bu şekilde bu yıl battık. Bizi bu hale düşürenler utansın. Bu saatten sonra çiftçiliği bıraktık. Bundan sonra oturup onu yaptık, bunu yaptık diyenler var ya, bol bol asfalt yerler artık. Biz bittik…

KAYIT DIŞI 500 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ VAR

Bursa İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunun girdi maliyetlerinde olduğunu yineledi. Çelik, “Biz aslında söylemekten bıktık artık. Son iki yıldır zirai ilaç fiyatlarından dolayı mazotu artık hesaba katamaz hale geldik. 30 dönüm bir bahçeniz var, deponuz 500 TL’lik mazot alır. 3 defa da 10 bin TL’lik ilaçlama yaparsınız” dedi.

“ÜRETİM PLANLAMASI YOK”

Çiftçinin, İlaç, gübre ve tohum fiyatları sorunu olduğunu kaydeden, başkan Sezai Çelik şöyle konuştu; “Üretim planlaması yok. Üretim fazla yapıldığında elde kalıyor. Bu da pazar sorunu yaratıyor. ‘Üretim planlaması niye olmuyor?’ diye soracak olursanız. Türkiye’de çok sayıda kayıt dışı ekilen tarla var. ÇKS yaptırmadığınız da üretim planlaması olmuyor. İnegöl’de bugün 20 bin dekar alan ÇKS’ye kayıtlı değil. Bursa geneline baktığımız da 500 bin dekar tarım alanında kayıt dışı üretim yapılıyor. Bunlar sağlıklı üretim planlamaya alınsın. Girdi maliyetlerine katkı yapılsın. Pazarla ilgili de etrafımızda bulunan ülkelerdeki eski pazar alanlarımızdaki sıkıntı aşılsın”

“ÇİFTÇİYİ TARLADA TUTMALIYIZ”

İthalata karşı olduklarını belirten Sezai Çelik, “Örneğin meyve suyunda kullanılan döküntü şeftali ve elmanın dışarıdan konsantresi getiriliyor. 10 sene önce meyve suyu için alınan döküntü şeftali ve elmayı tonunu 600 TL’ye alıyorlardı. Bugün 300 TL’ye alıyorlar. Kendimiz üreteceğiz, dışarıdan almayacağız. Devlet derleyip toplayıp bizim üretmemizi sağlayacak. Çiftçiyi tarlada tutmalıyız” şeklinde konuştu.