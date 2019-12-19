Çiftçi ve tüccarın Brüksel lahanası isyanı

Bursa’da çiftçinin tarlada ekili Brüksel lahanasını 3 TL’ye aldığını söyleyen tüccar Yusuf Ermiş, “3,5 TL’ye halde satıyorum. Benim sattığım aynı ürün markette 18 lira 49 kruşa satıldığını gördüm. Ne yazık ki marketler hala denetlenmiyor” dedi.

‘PAZARCILARI KÖTÜLEYİP TANZİM AÇTILAR’

Tüccar Ermiş, “Daha düne kadar yüksek fiyatların sorumlusunu pazarcılar olarak gösterdiler. Enselerinden zabıta inmedi. Maliye inmedi. Tanzim satış noktaları kurdular. Markette ise fiyat yine değişmedi. Marketçi niye denetlenmedi. Ürünü yetiştiren de, satan tüccar da, alan tüketici de hep birlikte isyanda” açıklaması yaptı.



FİDENİN TANESİ 35 KURUŞ

Çiftçinin Brüksel lahanasının fidesini 35 kuruşa alarak büyütmek için 4 ay mücadele verdiğini belirten Ermiş, “İlacı, gübresi, işçisi, paketlemesi ile bir kök başı maliyeti 1 TL’yi geçiyor. Bugün bu tarla da ekili 7 dönüm Brüksel lahanasının maliyeti 12 bin TL. 20 bin TL’ye götürü ben aldım. 8 bin TL ile çiftçinin ayakta durma şansı var mı” diye konuştu.