Çiftçiler, Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı hamlesine ne diyor?

Kemal ATLAN, Evren DEMİRDAŞ, Mehmet ANDAÇ, Müslüm EVCİ, İsmail AKIN, Halil ATAŞ, Uğur ENÇ, Mustafa SARIİPEK

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Simit Sarayı’nın %51 hissesini almak için yaptığı başvuru gündeme bomba gibi düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tasvip etmiyorum’ demesinin ardından yapılan başvuru Rekabet Kurumu’nun sitesinden kaldırıldı.

Toplumun büyük kesiminin tepkisini çeken bu başvuru sonrası çiftçiler de isyan etti. Ziraat Bankası’ndan yeterince destek alamadıklarını söyleyen çiftçiler “Ziraat Bankası çiftçinin bankası olmaktan çıkmış, holdinglerin bankası olmuş” diyor. İşte üreticilerin konu hakkında söyledikleri…

ESKİŞEHİR

“SİMİT SARAYLARINA SAHİP ÇIKACAĞINA ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKSIN”

Eskişehirli çiftçi Mustafa Özgün 50 senedir çiftçilik yapıyor. “Devletten gereken destekleri alamıyoruz. Çiftçilik can çekişiyor.” diyen Özgün, “Çiftçi ektiğinin hakkını alamıyor. Bu sene Ziraat Bankası'ndan kredi de vermediler. Zorluk çıkartıyorlar. Geçtiğimiz yıllardan 240 lira gecikmeye düştüğü için bu yıl kredi vermediler. 240 lira bir yemek parası. 400 dönüm tarlamın tapusunu koymuşum bunun 200 dönümü sulama tarla, içinde su pompalarım var. Bana kredi çıkartmadılar. Çiftçi borç batağında. Ziraat Bankası simit saraylarına sahip çıkacağına önce çiftçiye sahip çıksın. Çiftçiler için kurulmuş olan bir banka çiftçisine sahip çıkmıyor.” dedi.

ELAZIĞ

“ÇEŞİTLİ ZORLUKLAR ÇIKARDIKLARI İÇİN KREDİYİ ALAMADIM”

Elazığ’da çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Zeki Dağdelen de Ziraat Bankası’nın üreticilere kredi vermemek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Bu yıl kendi imkânları ile bir çiftlik yaptığını ve şu anda aldığı yemlerin vadeli borçları olduğunu belirten Dağdelen, “Ziraat Bankası'ndan 100 bin TL'lik faizsiz yem kredisi veriyorlar. Çeşitli zorlular çıkardıkları için krediyi alamadım. Yıllık işletmemi adres değiştirdiğim için Tarım İl Müdürlüğü yeni bir işletme açtırdı. Bu yeni işletmede de beş ay boyunca hayvanlarımın olması lazım. Hayvanlarım var ancak o krediyi almam için beş ay bekletiyorlar.” dedi.

“5-6 BİN TL MASRAF ALIYOR”

Faizli kredi aldığı taktirde bu yükün altından kalkamayacağını söyleyen Dağdelen, “Mevcut faizlerle o krediyi alsam hangi derdime derman olacak? Geçen yıl arpa bin lira civarındaydı şu anda arpa 1.600 TL. Bu pahalılık ortamında üretim yapmaya çalışan biz çiftçi ve hayvancılara Ziraat Bankası’nın destek olması gerekirken maalesef yanımızda olmuyorlar. Zaten üreticinin yanında olsa birincisi faizsiz kredi verir ikincisi de bu işleri bu kadar zorlaştırmaz. Benim 300 bin TL'lik evime veya dükkanıma ipotek koyuyor bana 100 bin TL'lik kredi vermeyi zorlaştırıyor. Bundan da 5-6 bin TL masraf alıyor.” diye konuştu.

ÇANAKKALE

“ÇİFTÇİDE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI”

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çiftçilik yapan Hanife Şahin, Simit Sarayı konusunun çiftçilerde büyük şaşkınlık yarattığını belirtiyor.

Çiftçilerin mahsül konusunda sorunlar yaşayabileceğini söyleyen Şahin, “Çiftçi zor durumda kaldığında yardımına Ziraat Bankası yetişmesi lazım. Bazen görüyoruz, olumsuzluk olabiliyor. Simit Sarayı konusu çiftçide büyük bir şaşkınlık yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ise insanları rahatlattı. Umarız Ziraat Bankası bu tarz konularla gündeme gelmek yerine çiftçinin yardımına koşarken gündeme gelir.” ifadelerini kullandı.

KONYA

“ÇİFTÇİLERİN ÇOK CİDDİ BORÇLARI VAR”

Konya’nın merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız çiftçilerin kamu ve özel bankalara ciddi oranda borcu olduğunu söyledi.

Konya çiftçisinin bankalara borcu nedeniyle arazilerinin yaklaşık yüzde 10-15’lik kısmının ipotekli olduğu bilgisini veren Başkan Yağız, “Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve diğer özel bankaları çok ciddi borcu var. Çiftçi borcu nedeniyle bankalardan yeni kredi alamıyor. Ziraat Bankası’nın, Simit Sarayı’na ortak olacak kadar parası varsa çiftçinin de borcunu faizsiz olarak yapılandırsın’ dedi.

“ZİRAAT BANKASI HOLDİNGLERİN BANKASI OLMUŞ”

Konya’nın Karapınar ilçesinde çiftçilik yapan Hikmet Türkmen de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Çiftçi olarak çok kötü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Türkmen, “Gırtlağa kadar borca battık. Tarlalarımızın çoğu ipotekli. Biz Karapınar çiftçisi olarak Konya bölgesinin en fazla üretimini yapıyoruz. Millet yazın tatildeyken biz çalışıyoruz. Ama karşılığında bir şey kazanmıyoruz. Borcu borçla kapatıyoruz. Borca karşılık tarım aletlerimizi ve traktörlerimizi satıyoruz. Tarlalarımızı satmak istiyoruz ama kimse tarlalarımızı da satın almıyor. Ziraat Bankası desen zaten çiftçinin bankası olmaktan çıkmış, holdinglerin bankası olmuş durumda. Yani anlayacağınız, Karapınar çiftçisinin eli hamur karnı aç” diye konuştu.

ANTALYA

“BİZE YAKLAŞIMI SON DERECE OLUMLU”

Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise Ziraat Bankası’nın Antalya’daki faaliyetlerinden son derece memnun olduklarını söyledi. Ziraat Bankası'na kredi için başvuru yaptıktan 24 saat sonra krediye ulaşabildiklerini belirten Kökçe, “Kumluca'da çiftçilik yapan diğer arkadaşlarımızda öyle. Diğer bölgelerdeki durumu bilemiyorum. Fakat Ziraat Bankası'nın bize yaklaşımını son derece olumlu buluyorum. Kredi faizleri de çiftçi için oldukça uygun.” açıklamasında bulundu.

BURSA

“ÇİFTÇİ SUSAMDIR, YOKSA SİMİT DE OLMAZ”

Bursalı çiftçi Fırat Turus, “Susamsız simit olmaz” diyerek, “Devlet gidiyor olmayacak insanlara yardım ediyor. Ziraat Bankası ile Simit Sarayı’nın ne alakası var? Un, susam olmadan simit olur mu? Bunun temeli biziz ama çiftçiyi düşünen yok” diye konuştu. Turus şöyle devam etti:

Ben bir çiftçiyim, gidiyorum bankaya önce Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) isteniyor. Ardından tarla tapusu isteniyor. Yetmedi 2-3 tane de kefil istiyorlar. Faizler yüksek. Ödeyemediğimiz taktirde ne tarla kalıyor elde ne de traktör hepsi satılıyor. Şuan bu bölge de bin dönüm arazi sırf kredilerini ödeyemedikleri için başka insanların eline geçmiş durumda. Tarla komşularımızı tanıyamaz olduk. Yer satılsa da borç hala bitmiyor” diye konuştu.

KOCAELİ

“ZİRAAT BANKASI POLİTİKALARINI YENİDEN ELE ALMALI”

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çiftçilik yapan Necmi Tırşak, Ziraat Bankası'nın politikalarında hata olduğunu söyledi. Tırşak “Ne tohumu, ne mazotu, ne evimize aldığımız ekmeği nakit parayla almamız mümkün değil diyen Tırşak, “Eskisi gibi harmandan harmana para kazanıp kendimizi geçindiremiyoruz. Pek çok dostumuz, arkadaşımız kredilerle kendini döndürüyor.” dedi.

Çiftçinin arkasında güçlü bir Ziraat Bankası görmek istediklerini söyleyen Tırşak, “Bize tohum için, mazot için sermaye versin, gelsin harmana ortak olsun. Ancak Ziraat Bankası parasını çiftçi yerine simitçiden yana kullanmayı tercih etti. Çok üzüldük. Herkes gibi biz de tepki gösterdik. Daha sonra Simit Sarayı işinden vazgeçtiler. Doğru kararı verdiler. Ancak bu yeterli olmaz. Ziraat Bankası politikalarını yeniden ele almalı ve çiftçileri koruyacak önlemler almalı.” dedi.

İZMİR

“YANILDIĞIMIZ ORTAYA ÇIKIYOR”

İzmir'in Menemen İlçesi Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, Ziraat Bankası’nın simitçiyi kurtarmak yerine köylünün yanında kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Karagöl “Diyelim ki kredi alabildik. Geri ödemesi özel bankalardan farklı değil ki? Hani çiftçinin bankasıydı?” dedi.

Metin Karagöl Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Ziraat Bankası bizim babalarımızın, dedelerimizin ve dolayısıyla da biz çiftçilerin bankasıydı. Biz böyle bildik, öyle gördük. Ama şimdiye baktığımız zaman bunda ne kadar yanıldığımız ortaya çıkıyor. Şimdi bankanın adının çeşitli ve hiç de iyi olmayan konularla anılması bizleri üzüyor.” dedi.

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“GERİ DÖNMESİ MÜMKÜN MÜ?”

Köylünün, çiftçinin yanında olması ve ona destek vermesi amacıyla kurulan bankanın şu anda çiftçinin yanında olduğunu söylemenin çok zor olduğunu belirten Karagöl, “Bir kredi almak istediğinizde geri dönüşü özel bankalardan farklı değil. Yok ipotek parası yok bilmem ne faizi derken özel banka ile arada bir fark kalmıyor. Ben Menemen bölgesindeki çiftçi arkadaşlarımı temsil ediyorum. Bizim bölgemizdeki tüm odaya kayıtlı arkadaşlarımızın sıkıntısı ve derdi aynı. Çiftçinin yanında olması gereken bir banka ne yazık ki yanımızda değil. Başka amaçlar için kullanılıyor. Çiftçi zorla ayakta durmaya çalışıyor. Hoş gerçi şu son dönemlerde kredi alsan ne olacak ki? Bu şartlarda geri ödemesi mümkün mü?” diye konuştu.