Çiftlik Bank davasında 9 sanığa tahliye

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7'si firari 48 sanıklı davanın 6. gününde mahkeme, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile Çiftlik Bank'ın Genel Müdürü Savaş Yıkılmaz dışındaki 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

6 GÜNDE 266 MAĞDUR DİNLENDİ

Anadolu 6. Ceza Mahkemesinde 10 Mayıs günü görülmeye başlanan ve 6 gün süren davada, dinlenen 266 mağdur sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma savcısı ise, sanıklardan Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç'in tahliyesini istedi.

‘SİSTEMİN BEYNİ' DE TAHLİYE OLDU

11 sanığın tutuklu yargılandığı davada mahkeme heyeti, haklarında ayda 1 gün imza atmak şartıyla adli kontrol hükümleri uygulayarak, sistemin beyni olarak bilinen Düzgün Genç, şirketin finans müdürü Koray Hasgül ile sistemin sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç'un da aralarında bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi.

‘TOSUNCUK' HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile Çiftlik Bank'ın Genel Müdürü Savaş Yıkılmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, aralarında Mehmet Aydın'ın da olduğu firari 7 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. Duruşma 4 Temmuz'a ertelendi.

YÖNETİCİLERİN 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mart ayında hazırlanan iddianamede, firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istenmişti.

Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 kişi hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

1 MİLYAR 139 MİLYON 972 BİN 622 LİRA TOPLANMIŞTI

Öte yandan 3 bin 762 kişinin müşteki olarak yer aldığı 500 sayfalık iddianamede, 18'i örgüt yöneticisi olmak üzere 48 kişi şüpheli olarak yer almıştı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, sistemin çalışmaya başladığı 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı ve katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı bilgisi verilmişti.