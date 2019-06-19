Çin, ABD’ye rağmen İran’dan enerji ithalatına devam ediyor

Çin, ABD’nin yaptırımlarına rağmen İran’dan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithaline devam ediyor.

Bloomberg’in tanker izleme verilerine dayandırdığı habere göre, Çin’in enerji şirketleri ABD yaptırımlarına ve Washington’la ticaret savaşına karşın İran’dan LPG ithalini sürdürüyor.

Pekin, Washington yönetiminin Çin ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamasına karşılık geçen yıl ağustosta ABD’den alınan gaz ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeden önce LPG ihtiyacının beşte birini ABD’den ithal ediyordu.

Pekin ile Washington arasındaki ticaret gerilimi sonrasında Çinli enerji şirketleri LPG için İran’a yöneldi. Çin nisan ayında LPG ihtiyacının üçte birini İran’dan karşıladı.

Paris merkezli enerji araştırma şirketi Kypler SAS’ın tanker izleme verilerine göre de ABD’nin 2 Mayıs’ta İran’a petrol yaptırımlarından muafiyetleri kaldırmasından sonra da Çin, İran’dan LPG almaya devam etti.

4 TANKER ÇİN’E SEVK EDİLDİ

İran’dan mayıs ve haziran aylarında LPG yüklü en az 4 süper tanker Çin’e sevk edildi. Kypler SAS’ın analistlerinden Ilya Niklyaev, İran’da yüklenen tankerlerin çeşitli yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalıştığına dikkati çekerek, “Vericilerini kapatıyorlar, kasıtlı olarak yanlış varış yeri gösteriyorlar ve yüklerini Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait limanlardan almış gibi gösteriyorlar.” dedi.

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018’de tek taraflı çekilerek İran’a yönelik yaptırımları geri getirmişti. Çin’in de aralarında bulunduğu 8 ülkeye İran’a petrol yaptırımlarından muafiyet getiren ABD yönetimi, İran petrol ihracatını sıfıra indirme hedefiyle 2 Mayıs’ta muafiyetleri sonlandırma kararı almıştı.

Çin-ABD ticaret savaşı geçen yıl mart ayında Trump yönetiminin Çin’e yönelik ilave gümrük tarifeleri uygulamasıyla başlamış, Çin de ABD’nin adımına karşılık bu ülkeden alınan ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti. Son olarak 8 Mayıs’ta 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan ilave vergi yüzde 25’e çıkarılmıştı.

İki ülkeden üst düzey diplomatların yürüttüğü 13 ticaret müzakeresinde somut anlaşmaya ulaşılamadı.

AA