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Çin’de son 30 yılın en düşük büyümesi

Çin ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 6 büyüyerek son 30 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirdi. Çin'de büyümenin beklenenden düşük çıkması dünya ekonomisi için de olumsuz bir veri.

Sozcu.com.tr
09:49 -
Haberler Ekonomi
Çin’de son 30 yılın en düşük büyümesi

Dünyanın üretim merkezi Çin 2019'un üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdü. Söz konusu büyüme rakamı Çin'in son 30 yılda gördüğü en düşük büyüme olarak kayıtlara geçti.

Financial Times'ta yer alan habere göre Çin'in ABD ile içinde bulunduğu ticaret savaşı ekonomisinin büyüme hızının kesilmesinde etkili oldu. Uzmanlar Çin'in çift haneli büyüme rakamlarını görmesinin artık çok zor olduğunu ifade ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, “Ekonomide stabil seyir sürüyor. Küresel ekonomideki yavaşlamayı da göz önünde bulundurmalıyız” ifadesi kullanıldı.

DÜNYANIN YÜZDE 3, TÜRKİYE’NİN YÜZDE 0.5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

IMF'in değerlendirmesine göre dünya ekonomisinin 2019 yılında yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Yeni Ekonmi Programı'na göre Türkiye'nin 2019 yılında yüzde 0.5 büyüyeceği öngörülüyor.

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Son güncelleme: 10:04 18.10.2019
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