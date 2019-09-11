Çin’den ABD’ye olumlu adım: 16 ürünü ek gümrük vergilerinden muaf tutacak

Çin ABD’den ithal 16 ürünü ek gümrük vergilerinden muaf tutacak. Gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünler arasında peynir altı suyu ve balık unu ve bazı motor yağları dahil olmak üzere 16 farklı ABD ürünü yer alıyor.

UYGULAMA 1 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

Muafiyet 17 Eylül’de yürürlüğe girecek ve 16 Eylül 2020’ye kadar bir yıl süreyle geçerli olacak. Bakanlık, internet sitesinde yayınlanan gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünlerin listesinde yer alan ürünlerin, “ABD Section 301 önlemlerine karşı önlem olarak” Çin’in ABD mallarına getirdiği ilave gümrük vergilerine tabi olmayacağını belirtti.

ÇİN: SORUNLAR GÖRÜŞME YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki G-7 zirvesinde yaptığı açıklamada Çin’den gelen talep doğrultusunda ticaret savaşlarını bitirmek için pazarlık masasına yeniden oturacaklarını söylemişti. Trump, “Çin’le bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum” diye konuşmuştu.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni gümrük vergilerini devreye alması durumunda Çin'in çıkarlarını korumak için yeni adımlar atmaya hazır olduğunu belirtmişti. Bakanlık ayrıca ABD'nin yeni gümrük vergilerine kararlılıkla karşı çıktıklarını ve iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

REUTERS