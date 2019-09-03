Çin’den ABD’ye ticaret savaşları davası

ABD, Çin’den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dahil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli üründen Pazar günü itibarıyla %15 ek gümrük vergisi almaya başlamış, Çin de ham ABD petrolü dahil bazı ürünlere yeni gümrük vergileri getirmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ABD’nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka’daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiğini ve Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağını belirtti.

ÇİN: 300 MİLYAR DOLAR KÜÇÜLDÜK

Çin davanın detayları hakkında bir bilgi vermezken ABD’nin koyduğu yüksek vergilerden dolayı ekonomisinin 300 milyar dolar küçüldüğünü savundu. Çin daha önce de iki kez ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurmuştu.

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