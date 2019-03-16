Çin’den İtalya’ya büyük kredi

Avrupa'nın en kırılgan ekonomileri arasında gösterilen İtalya, Avrupa'da tarihe geçecek bir mali adım atmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre Pekin hükümetinin yatırım programı çerçevesinde Çin İtalya'ya büyük bir kredi sağlamaya hazırlanıyor.

NE KADAR YATIRIM ALACAKLAR BELLİ DEĞİL

Kredi, Asya Altyapı Yatırım Bankası aracılığı ile yapılacak. İtalya'nın Çin'den ne kadar kredi alacağı belli değil. Fakat Brüksel ve Washington'ın bu kredilere sıcak bakmadığı ve engellemek için yüksek çaba içinde olduğu ifade ediliyor.

HAFTAYA İMZALANACAK

Kredi anlaşmasının Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Roma'yı ziyaret edeceği 22 Mart tarihinde imzalanması bekleniyor.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano anlaşmayı titizlikle incelediklerini ifade ederek, “Dikkatlice her şeyi kontrol ettik. Ve hükümetler arası bir anlaşmaya vardık” dedi.

Çin'in Yol ve Kemer yatırım programı kapsamında Avrasya, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde 80 ülkeye yatırım yapma planı bulunuyor. Çin'in bu projesi Dünya Bankası'na rakip olarak da görülüyor.