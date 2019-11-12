Çinli havayolu şirketi Business Class’da Dimes ikram edecek

Dimes ürünleri, beş yıl olarak öngörülen iş birliği uyarınca, China Eastern Airways´in Online kataloğunda da satışa sunulacak. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, işbirliği anlaşmasını, China Eastern Airlines (CEA) özel davetlisi olarak gittiği Çin´in Şanhay kentinde imzaladı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Şanhay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı´nın katılımı ile düzenlenen imza törenine, China Eastern Airlines (CEA) Genel Müdürü Li Yang Ming ve Genel Müdür Yardımcısı Tian Niu Wen ile Dimes Satış Direktörü Selim Can Devrim de katıldılar. Törende ayrıca, China Eastern Aviation Import & Export Corporation Genel Müdürü Zhang Hong da hazır bulundu.

Çin medyasının büyük ilgi gösterdiği Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, Çin devlet televizyonu CCTV´ye de özel bir röportaj verdi. China Eastern Airlines´ın, iç hatlardaki yaygın erişiminin yanı sıra, uluslararası hatlardaki güçlü büyümesi, modern uçak filosu ve nitelikli hizmetleriyle dünya çapında saygı uyandırdığını ifade eden Ozan Diren, “Ürünlerimizle, dünya havacılığının önde gelen markalarından birinin misafirlerine sunduğu uçuş deneyiminin bir parçası olacağız. Ülkemizin bereketli topraklarının ve tarım üreticilerinin emeğinin meyvesini, katma değerli ürünlere dönüştürmekten kastımız tam olarak budur. İş birliğimiz, Dimes için olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da büyük ve önemli bir adım olma özelliği taşıyor” dedi.

CCTV özel röportajında, Ozan Diren´e eşlik eden China Eastern Air Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Liderlik Grubu Sekreteri Liu Shaoyong, müşterilerine en iyisini en kalitelisini en uygun şekilde sunmak için büyük araştırmalar sonucu Türkiye´yi ve Türkiye´nin en büyük ve en güvenilir üreticisi olan Dimes´i seçtiklerini ifade etti.

İş birliği ile ilgili olarak Şanhay´da bulunan Dimes üst yönetimi, burada bir toplantı gerçekleştirdikten sonra, ülkenin uluslararası iş dünyası ilişkileri ilgili en önemli etkinliği olarak gösterilen Çin Dış Teşebbüs İş birliği Forumuna (Chinese-Foreign Enterprise Cooperation Forum) katıldılar. İmza töreni de burada gerçekleştirildi. (DHA)