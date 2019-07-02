Çinli turistler Arapları solladı

Rusya krizi sonrasında alternatif pazarlara yönelen ve okyanus ötesi açılıma geçen turizm sektörü, harcamalardaki büyüme ile çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. 2016'da 1678 bin 570 Çinli turistin ziyaret ettiği Türkiye, 2017'de 247 bin 277, 2018'de ise 394 binin üzerinde Çinli turisti ağırladı.

KATARLI TURİSTLER LİDER

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise Türkiye'yi ziyaret eden 167 bin 961 Çinli turist, harcamalardaki büyüme ile sektörde açık ara fark yarattı. En çok harcayan turist grubu içinde yer alan ve geçen yılın ocak-nisan döneminde ortalama harcaması 3 bin 379 dolar olan Çinli turistin bu yılın aynı dönemindeki ortalama harcaması 5 bin 81 dolara ulaştı. Vergisiz alışveriş (tax free) olarak adlandırılan ve gelen turistlerin şehirdeki paket dışı harcamalarını kapsayan verilere göre , Çinli turistlerin toplam satışlardaki payı yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıktı. Kişi başı harcaması en yüksek olan Katarlı turistlerin satışlardaki payı ise yüzde 8'de kaldı.

Bu alanda hizmet sağlayıcı kuruluş olan Global Blue'nun Turizm Yazarları Derneği ile yaptığı çalışmaya göre, Çinli turistin harcamalarında yüzde 162'lik bir büyüme gözleniyor. En çok harcama yapan gruplar içinde geçen yılın aynı dönemine göre de değişimler yaşanırken, Çinli ve Alman turistler yükselen harcamaları ile dikkat çekiyor. 2018'in ilk 4 ayında 4.859 dolarlık kişi başı harcama ile listenin zirvesinde yer alan Katarlı turistler, bu yılın aynı döneminde 6 bin 837 dolarlık harcama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen turistlerin harcaması ise 4 bin 397 dolardan 6 bin 749 dolara çıktı.

ALMANLAR ATAKTA

Geçen yıl 3 bin 324 dolar ile ABD'li turistin gerisinde kalan Alman turistlerin harcaması bu yıl 5 bin 830 dolara çıktı. ABD'li turistler geçen yıl 4 bin 272 dolarlık vergisiz alışveriş yaparken bu yılki rakam 4 bin 756 dolara çıktı.