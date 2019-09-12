Çinli ve ABD’li yetkililer bir araya geliyor

Çin başkan yardımcısı Liu, Çin ve ABD yetkililerinin önümüzdeki hafta bir araya gelerek ticaret dengesi, pazar erişimi ve yatırımcının korunması konularını görüşeceğini söyledi.

Xinhua haber ajansı ABD-Çin Ticaret Heyeti başkanı Evan Greenberg ile bir araya gelen başkan yardımcısı Liu’nun Çin’in ABD’nin ithal ürünlere uyguladığı vergiyi ertelemesinden memnun olduğunu söylediğini bildirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin “iyi niyet göstergesi olarak” Çin’den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %25 gümrük vergisinin %30’a çıkarılmasını 1 Ekim’den 15 Ekim’e kadar ertelemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

REUTERS