Yakın bir zaman içinde zorunlu hale gelecek çipli kimlik kartlarını nasıl temin edebildiklerini öğrenmek için arayışlara başlayan vatandaşlar için hazırladığımız haberde çipli kimlik kartı nasıl alınır öğrenebilirsiniz. 2017 yılının Ocak ayı itibariyle başlayan çipli kimlik uygulaması için gerekli belgeler nelerdir? Peki, her geçen gün talep artan çipli kimlik kartı başvuruları için neler gerekli? İşte detaylar…

ÇİPLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

İlk olarak 2017 yılında başlayan çipli kimlik kartı uygulaması dağıtımı hala sürmektedir. 2 yıllık bir süreçte 82 milyonluk ülke nüfusunun neredeyse yarıya yakını çipli kimlik kartı uygulamasına geçiş yaptı. Yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşan yeni kimlik kartları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 yılı olacak. Peki, çipli kimlik kartına nasıl başvuru yapılır?

Kimlik kartı başvurusu için yurt içinde öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine giriş yaparak randevu almalısınız.

Bir diğer yol ise Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilirsiniz.

Randevusuz olarak ise nüfus müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Yurt dışında ise temsilciliklere başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru için nüfus müdürlüğüne gittiğinizde gerek görülürse parmak izi veya avuç içi damar izi taraması yapılarak sisteme kayıt yapılabilir.

Çipli kimlik kartı, online randevu, Alo 199 ya da bizzat müdürlüklere yapılan başvuru sırasında verilen adrese en yakın PTT vasıtası ile iletilmektedir.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Eski tip nüfus cüzdanı

Uluslararası aile cüzdanı

Pasaport

Sürücü cüzdanı

Memur cüzdanı

Avukat kimlik kartı

Askeri kimlik kartı

Basın kartı

Muhtarlık tarafından düzenlenmiş talep belgesi

Yeni kimliğiniz 15 ila 30 gün içerisinde PTT tarafından evinize gönderilecektir.