Coca-Cola Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi

Coca-Cola Şirketi, hizmet verdiği ülkelerde yürüttüğü çalışmalarıyla, dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırması olan 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi. Endeks; şirket içi istatistikleri, istihdam politikaları ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmaları değerlendirip en eşitlikçi şirketleri seçiyor.

500'den fazla markası ve 4 bin 100'den fazla ürünü ile 200'ün üzerinde ülke ve bölgede hizmet veren Coca-Cola Şirketi “Global Kadın İnisiyatifi”yle liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısının artırılması ve iş dünyasında gerçek bir çeşitlilik yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

TÜRKİYE’DE KADIN ORANI %60'A YAKLAŞTI

Coca-Cola Türkiye çalışanlarının %58'i, yöneticilerinin ise %55'i kadınlardan oluşuyor. Küresel hedefler doğrultusunda Coca-Cola Türkiye de cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütüyor.

Coca-Cola Şirketi, faaliyetlerinin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik projeleri ile de kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve yönetime katılımına katkı sağlamayı hedefliyor. 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyonun üzerinde kadına ulaşılmış durumda. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destek ve mentorluk programlarıyla kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ TÜRKİYE’DE 9 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞTI

Türkiye'de 5by20 hedefi kapsamında kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla 2015 yılından bu yana yürütülen Kız Kardeşim sosyal sorumluluk projesi ile bu güne kadar 30 ilde 9 bini aşkın kadına ulaşıldı. Kız Kardeşim projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanıyor.

Kız Kardeşim Projesi kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesini hedefliyor.