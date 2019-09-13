Çocuk işçi kaç yaşındakilere denir? 13 yaşında bir çocuk iş yerinde çalıştırılabilir mi?

Ülkemizde maalesef çocuk işçi statüsünde birçok çalışan bulunmaktadır. Yasalar bu konu hakkında net bir şekilde yaş sınırlaması yapmışken bu durumu göz ardı edilip yine her türlü iş kolunda çeşitli yaşlarda çocuklar çalıştırılmaktadır. 18 yaş altında özellikle de 13 yaş grubunda çocuk işçi çalıştıracak olanlar internette konuya ilişkin kaynaklardan bilgi edinmeye çalışmaktadır. 18 yaş altında işçi çalıştırmak isteyen iş yerlerinin dikkat etmesi gereken bazı şartlar söz konusu. Peki, bu şartlar nelerdir? 13 yaşında bir çocuk iş yerinde çalıştırılabilir mi? İşte konuyla ilgili bilmesi gereken tüm noktalar…

ÇOCUK İŞÇİ NEDİR? KİMLERE ÇOCUK İŞÇİ DENİR?

4857 Sayılı İş Kanunu çalışan kadın ve engelli grubundaki vatandaşları koruma altına almıştır. Bununla birlikte çocuk ve genç işçileri de unutmayarak bu gruptaki vatandaşların özel olarak korunmaya muhtaç olduğunu belirterek korumaya almıştır.

Bu özel korumanın nedeni ise bedenen ve ruhen çalışmaya uygun olmayan çocukların çalışma hayatındaki her türlü olumsuz etkiye açık olmasıdır.

Çocuk işçi, yasalarla açık bir şekilde belirlenmiş bir yaşın altındaki çalışan çocukları ifade etmektedir. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekirse, 14 yaşını tamamlamış ancak henüz 15 yaşını doldurmamış ve aynı zamanda ilköğretimini tamamlamış işçilere çocuk işçi denmektedir. 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını tamamlamamış işçiler ise genç işçi olarak anılır.

13 YAŞINDA BİR ÇOCUK İŞ YERİNDE ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

Tanımını yapmış olduğumuz çocuk ve genç işçilerin çalışma hayatında yer almaları ile ilgili sınırlandırmalarda 4857 Sayılı İş Kanunu çok nettir. Kanuna göre;

“On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.” denmektedir.

Çocuk işçinin tanımında ilköğretim eğitimini tamamlamış ve en azından 14 yaşını doldurmuş olması gerektiğini bildirdik. Peki, 14 yaşını doldurmamışsa bu durumda ne yapılır? 13 yaşındaki bir çocuk çalıştırılabilir mi?

Çalışma hayatına başlamak için gerekli asgari şartları bile taşımayan çocuklar da çalıştırılabilir. Ancak 14 yaşını doldurmamış ya da ilköğretimini tamamlamamış bu çocuklar sadece kültür, reklam ve sanat faaliyetlerinde, yazılı olarak sözleşme yapılması ve her faaliyet için tek tek izin alınarak çalıştırılabilirler.

Yine 4857 Sayılı İş Kanunu bu durumu; On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.” diyerek tanımlamıştır.