Çocuk parası nedir, kimlere verilir? 2szcu

Çocuk parası, özellikle yeni doğum yapmış olan anneler tarafından sık sık aranan konulardan biridir. Vatandaşların merak ettiği çocuk parası nedir, kimlere verilir? Çocuk parası alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurular sonrasında kimler çocuk parası almaya hak kazanır? Bu ve bunun gibi birçok soru hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için internette arama yapanlar için hazırladığımız haber sayesinde konuya ilişkin detaylara ulaşabileceksiniz. İşte haberimizin ayrıntıları…

ÇOCUK PARASI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Çocuk parası diğer adıyla doğum parası, canlı doğum gerçekleştiren annelerin ilgili nüfus müdürlüklerine kayıt yaptırıp, Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi vermeleri halinde devlet tarafından şahıslarına ödenen maddi yardıma denmektedir.

Öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerine çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kayıt işlemi yaptırılması gerekmektedir. Sonra ise Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz bir şekilde doldurulması ve imzalanması gerekir. Bu işlemlerin ardından iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla gerekli ödeme gerçekleşir.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurmaktadır.

Doğum yardımından;

– Türk vatandaşları

– Mavi kart sahipleri yararlanabilir. Anne, baba ya da her iki ebeveynin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

Aynı zamanda doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar sonrasında verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum parası ödenmez. Ancak ödeme miktarında çocuk sıralaması tespitinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır. Yani yeni doğan çocuğun kaçıncı sırada olduğunun belirlenmesinde bu tarihten önceki çocuklarda kayda alınır.