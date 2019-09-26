Commencis ve finleap’ten yeni teknoloji şirketi

finbyte, başta fintech şirketleri olmak üzere Avrupa'daki şirketler için teknoloji üretecek.

Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer, Berlin'de kurulan yeni şirket hakkında “Yaklaşık 20 yıl önce mobil teknolojileri alanında Pozitron'la başladığımız yolculuğa uzun yılların bilgi birikimi ve deneyimini beraberinde getirdiğimiz Commencis ile devam ettik. Bugün ise Berlin'de yeni bir sayfa açarak finleap ile beraber finbyte'ı kurmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Amerika ve İngiltere'deki başarılarımız sonrası finbyte'in kısa sürede, başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa'da teknoloji üreten önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda finbyte ile İstanbul ve Berlin arasında bir teknolojisi köprüsü kurarak, Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Commencis ve finleap gibi alanlarında son derece başarılı iki şirketin güçlerini birleştirerek Avrupa pazarında fintech çözümleri üretme ve yazılım geliştirme alanlarında ciddi bir dönüşüm yaratacağına dair inancım tam.” değerlendirmesinde bulundu.

finbyte, halen finleap Teknoloji Direktörü olarak görev yapan eski Pozitron ailesi üyesi Anıl Can Baykal tarafından yönetilecek. finbyte CEO'su Anıl Can Baykal, bu ortak girişim hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Hem Commencis hem de finleap kendi uzmanlık alanlarında çok güçlü iki şirket. finbyte'ın kurulmasıyla beraber, hayata geçireceğimiz yüksek kaliteli ürünler ve fintech çözümleri ile dijital dönüşüm çağında Avrupa'daki şirketleri başarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Ayrıca eski bir Pozitron'lu olarak bu yeni başlangıçta yer almak ve aynı ekiple çalışacak olmak benim için son derece heyecan verici. finbyte, Avrupa'daki şirketlerin yenilikçi ürün geliştirme süreçlerini hızlandırarak çok daha kısa sürede piyasaya ürün çıkarmalarına olanak sağlayacak.”

Commencis gibi güçlü bir teknoloji şirketiyle ortaklık yaparak finbyte'ı kurmuş olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten finleap'in kurucusu ve CEO'su Ramin Niroumand da “finbyte'in Avrupa'da kısa sürede önemli bir teknoloji şirketi haline gelerek hem finleap'e hem de Avrupa'daki diğer fintech şirketlerine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.