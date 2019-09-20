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Commerzbank 4 bin 300 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın, yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya’da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

21:28 -
Haberler Ekonomi
Commerzbank 4 bin 300 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Bankanın geleceğe yönelik değerlendirmelerin yer aldığı strateji raporuna göre, Commerzbank, 4 bin 300 kişinin işine son vermeyi ve stratejik alanlarda 2 bin istihdam oluşturmayı planlıyor. Commerzbank, Polonya'daki MBank’ta bulunan çoğunluk hissesinin satışını da planlarken, orta vadede masrafları azaltarak önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

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Alman bankası, yeni strateji raporunda yer alan işten çıkarma gibi önlemlerin taslak olduğunu, herhangi bir kesin karar verilmediğini ve bankanın 25- 26 Eylül’de yapılacak Denetim Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını belirtti. Banka, 200 şubesini kapatarak, şube sayısını da 800'e düşürmeyi planlıyor. AA

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Son güncelleme: 21:40 20.09.2019
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