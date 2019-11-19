Çukurova Üniversitesi hemşire alım ilanı yayınlandı! İşte şartlar…

Yapılan açıklamada; “Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

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