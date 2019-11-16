Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı toplu açılış töreninde faizlerin daha da düşeceğini açıkladı. Önceki Merkez Bankası başkanı Murat Çetinkaya faiz kararlarında siyasetle ters düştüğü için görevinden alınmıştı.

Sozcu.com.tr
15:36 -
Haberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunup önümüzdeki dönemde de faizlerin daha da düşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bak faiz maalesef yüzde 30'ların üzerine yüzde 40'lara doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber hamdolsun faiz oranı yüzde 13.5'e kadar indi, daha da inecek. Ve enflasyon tek haneli rakama inecek 2020'de.

İLGİLİ HABERMerkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındıMerkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı
Cumhurbaşkanı Ekonomi enflasyon faiz Merkez Bankası Recep Tayyip Erdoğan SGK TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 15:57 16.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more