Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunup önümüzdeki dönemde de faizlerin daha da düşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bak faiz maalesef yüzde 30'ların üzerine yüzde 40'lara doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber hamdolsun faiz oranı yüzde 13.5'e kadar indi, daha da inecek. Ve enflasyon tek haneli rakama inecek 2020'de.