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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sinop Nükleer Santrali açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japon Mitsubishi ile ortak olarak Sinop'a yapılması planlanan ikinci nükleer santral projesine ilişkin olarak istenilen noktada olunmadığı açıklamasında bulundu. Japon tarafının daha önce projeden çekileceği ileri sürülmüştü. Akıllara projenin durup durmadığı sorusu geldi.

Sozcu.com.tr
15:34 -
Haberler Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sinop Nükleer Santrali açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi kapsamında bulunduğu Japonya’da ülkenin saygın gazetesi Nikkei’ye bir röportaj verdi. Erdoğan burada Japonya ile anlaşılan ikinci nükleer santral projesi için istenen noktada olmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı şu açıklamada bulundu:

Nükleer enerji bizim 2023 hedeflerimizden biri. Bu çerçevede uluslararası partnerlerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Sinop nükleer santral projesinde istediğimiz noktada değiliz. Japonlar tarafından hazırlanan fizibilite raporu bizim enerji bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından incelendi. Bunun sonucunda maliyet ve takvim hedeflerimiz ile uyumlu olmayan bir tablo gördük.

Sinop nükleer santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi üzücü. Fakat Japonlar ile enerji alanındaki işbirliğimizi sadece nükleer enerji ile sınırlamıyoruz.

Biz Japonya ile yenilebilir enerji, temiz kömür, Ar-Ge, ulaşım ve insan kaynağı geliştirme alanında çalışabiliriz.

Japonya ile enerji alanındaki ilişkimizi derinleştirmek istiyoruz.

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Son güncelleme: android-time 15:36 27.06.2019
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