Cumhurbaşkanı yıllardır eleştiriyordu, faiz düştü

Cumhurbaşkanı sıklıkla Türkiye’de faizlerin çok yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini söylüyor.

En son bu eleştiriler bir adım ileri giderek Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın işine son vermeye kadar gitti. Kulislerde konuşulanlara göre göreve gelmesi için mevzuat bile değiştirilen Murat Çetinkaya faiz indirimleri konusunda yönetime direniyordu. Faizleri indirmek Çetinkaya yerine gelen Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Murat Uysal’ın dönemine denk geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda sıklıkla dile getirdiği şekilde faizler sonunda düştü. İşte Cumhurbaşkanı’nın yüksek faiz veya Merkez Bankası yönetimlerine dair açıklamaları:

25 Şubat 2015: Dün Merkez Bankası lütfetti. Politika faizinde ve faiz koridorunda çeyrek puanlık bir indirim yaptı. Yıl boyunca yapılan indirimlerin hepsini topluyorsunuz 2,5 puan ediyor. Halbuki geçtiğimiz yıl Ocak ayında bir kalemde 5,5 puanlık artış yapılmıştı. Hala Ocak ayındaki artışın yarısı kadar indirim yapılmış değil. Faiz artırımına konu bu şartlar ortadan kalktı. Ama artan faiz hala yerinde duruyor. Böyle şey olur mu?

27 Şubat: 2015 Vatan satmak, bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak, ülkenin maddi, manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur.”

5 Mayıs 2018: Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.

11 Mayıs 2018: 24 Haziran’da ‘milletim görevi tekrar yola devam dediği anda bu faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim. Benim inancım şu; faiz her kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun sebebidir. Faiz nedendir, enflasyon neticedir. Bizim faizi aşağı çekmemiz lazım.

13 Mayıs 2018: Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak, hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de, bunun oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek.

13 Eylül 2018: Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi. Merkez Bankası bağımsızdır o kendi kararını kendisi alır. Özel sektöre ait bankalar var bu bankalar Merkez Bankası’nın kararına göre hareket ediyor. Bakıyorsunuz ellilere varan faiz uygulaması var. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya aracı olamayız, vesile olamayız.

7 Temmuz 2019: (Murat Çetinkaya’nın kovulması üzerine) Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer' dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.

11 Temmuz 2019: Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de ne yapmıştır, almıştır. Böylece faiz denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor.