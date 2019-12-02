Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı ilanı yayında! İşte başvuru şartları…

Adaylar, başvurularını 2-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesinden temin edecekleri Başvuru Formunu imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış şekilde elden veya posta yoluyla Devlet Arşivleri Başkanlığına göndermelidir. İşte Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı giriş sınavı başvuru şartları…

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GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

3. Ek-1 sayılı tabloda istenen öğrenim şartlarını taşımak,

4. 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

5. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve orta öğretim mezunları için KPSSP(94) puan türleri esas alınarak en az elli (50) puan almış olmak,

6. Adaylar EK-1 sayılı tabloda belirtilen pozisyonlardan durumlarına uygun olanlardan yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Bu başvuruda sadece bir il (Ankara-İstanbul) için tercih yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla il (Ankara-İstanbul) için yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir (1) yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.