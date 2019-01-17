3600 ek göstergede son durum! İşte yapılan son açıklamalar ve 3600 ek gösterge ile etkilenecek 4 meslek grubu…

3600 ek gösterge yasası kamu personeli tarafından heyecanla bekleniyor. Kamuda çalışanları (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) 3600 ek gösterge yasası çıkarsa maaşları artacak. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 meslek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. 3600 ek gösterge yasası için de ‘Henüz tarih veremiyoruz’ dedi. Kalın’ın açıklamasının ardıdan 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklama da Memur-Sen’den geldi. Memur-Sen, 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir çalışmasının ivedilikle yapılması gerektiğini bildirdi. Peki 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

TARİH BELLİ DEĞİL

Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi.



MEMUR-SEN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, teklifçisi ve uzun süredir takipçisi oldukları 3600 ek gösterge konusuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklama yaptığı belirtilerek, “Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek grubu için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Memur-Sen olarak 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeye ilaveten, bu konuda bir kapsam genişlemesinin elzem olduğunu defaatle deklare ettik. Katıldığımız televizyon programları, gazetelere verdiğimiz röportajlar, hazırladığımız yayın ve yayımlar ile katıldığımız her türden programda da kamu görevlilerinin bu konudaki beklentilerini açık bir şekilde aktardık. Sayın İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamayı, olumlu bulmakla birlikte 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3600 ek gösterge çalışmasının ivedilikle yapılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Gelinen noktada Kalın’ın yaptığı açıklamayı Memur-Sen olarak, Kamu İşveren Heyeti’nden beklemiş olduğumuz adımların ilk pozitif adımı kabul etmekle birlikte, gerek kapsayıcılığı gerekse de ivediliği noktasında diğer adımların da atılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Ayrıca; 3600 ek göstergenin bütünü ve kapsamında yer alacakları konusunda yasal düzenlemenin, teklif sahibi olmamız ve yetkili konfederasyon olmamız hasebiyle, konfederasyonumuzla görüşülmesi ve daha sonra ek göstergede yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacak şekilde; kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılması gerekiyor. 1 milyonu aşkın üyesiyle kamu görevlilerinin temsilcisi konumunda bulunan bir emek hareketi olarak, kamu görevlilerini rahatlatacak, kamudaki, dolayısıyla ülkedeki çalışma hayatına olumlu bir etkide bulunacak ve çalışma hayatında barışı sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamına vesile olacak bu çalışmanın ivedilikle yapılması gerekiyor. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün bir an önce yerine getirilmesini temenni ediyoruz.”