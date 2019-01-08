Daikin, AHT’yi bünyesine kattı

Daikin Industries perakendeye yönelik ticari soğutucu ve dondurucu üretimiyle tanınan Avusturyalı AHT Group'u 881 milyon avroluk satın alma bedeliyle bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa ticari soğutma pazarının lideri konumundaki AHT’nin satın alınmasıyla soğuk zincirin tüm aşamalarında yer alma hedefine bir adım daha yaklaşan Daikin, aynı amaç doğrultusunda 2016 yılında da İtalyan devi Zanotti’yi satın almıştı.

881 MİLYON AVRO

Daikin, Avrupa’daki süpermarketlere ve büyük mağazalara klimalar ve soğutucular tedarik etmenin yanı sıra konteyner gemilerinde kullanılan cihazlar ve gıda saklama depoları için klima gibi ürünlerin satışını da gerçekleştiriyor. İklimlendirmenin yanı sıra gıda soğutma sistemlerinden iklim kontrollü deniz konteynerlerine uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmeyi amaçlayan Daikin, bu çerçevede önemli satın almalar gerçekleştiriyor. Bu amaçla İtalya’nın önde gelen şirketlerinden Zanotti'yi 2016 yılında satın almıştı. Merkezi Osaka’da olan Daikin Industries ile AHT Group’un hisselerini elinde bulunduran fon yönetim şirketi İngiltere merkezli Bridgepoint arasında gerçekleşen satış ile şirketin tüm hisseleri 881 milyon avroya satın alındı.

Daikin Europe N.V. üzerinden gerçekleşen satın almanın gerekli tüm prosedürler yerine getirildikten sonra Ocak 2019’da tamamlanması öngörülüyor. Fusion 20 adını verdiği stratejik yönetim planında ticari soğutma faaliyetlerini genişletmek, enerji tasarrufu ve soğutucu akışkanlar ile ilgili çevre mevzuatlarını karşılamak gibi çeşitli öncelikler belirleyen Daikin, çalışmalarını bu paralelde sürdürmeye devam ediyor. Daikin, Avrupa’da 2000 yılından bu yana süpermarketlere ve büyük mağazalara yüksek verimli soğutma ve dondurma sistemlerinin satışını gerçekleştiriyor.

AHT Group, gıda perakendecilerine yönelik ticari soğutucu ve dondurucular geliştirerek bunların üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Tak ve çalıştır tipi dolaplar konusunda uzman olan şirketler arasında yer alan AHT, tüketicinin her geçen gün değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği yeni ürünleri piyasaya sürerek pazara liderlik yapıyor. Şirket bunun yanı sıra teknolojik kabiliyetlerini ve ticari kaynaklarını kullanarak dünyanın önemli perakende mağaza zincirlerini de içine alan büyük müşterilere hizmet veriyor. Bu satın almayla birlikte Daikin, AHT dolaplarını kendi geniş ürün yelpazesine, hizmetlerine ve klima ve soğutma cihazlarına dayanan çözümlerine dahil etmiş oluyor. Bu da Daikin’in klima ve soğutma ürünlerinin tam koordinasyonuyla müşterilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamasını sağlayan bir şirket haline getirmesine olanak veriyor.

Bu satın almanın Daikin’in Avrupa’daki ticari temellerini güçlendirmesi, ABD’deki gücünü artırması ve hem popülasyon hem ekonomik kalkınma açısından önemli gelişmeler kaydeden Asya’da soğutma ticaretini tam ölçekli olarak teşvik etmesi bekleniyor.

DAİKİN, ENERJİ VE ÇEVREYE DAYALI YENİ BİR DEĞER SUNMAYI HEDEFLİYOR

Soğutucu ve dondurucu ticareti, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıdaların saklanması ve gıda atıklarının azaltılması ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek öneme sahip bir sosyal olgu olarak da karşımıza çıkıyor. Soğutma ticareti enerji tasarrufu, inverterler ve soğutucu akışkan kontrolü dahil şirketin birçok alanda barındırdığı gelişmiş teknolojiler sayesine Daikin’e muhteşem fırsatlar sunuyor. Şirketin temel klima ticaretiyle yakın bir ilişkiye sahip olduğundan soğutma ticaretinin, Daikin’in mevcut operasyonlarında iyi bir sinerji yakalamasına yardımcı olması bekleniyor. Kapsamlı bir klima ve soğutucu üreticisi olan Daikin, AHT’nin güçlü ticari temellerini ve operasyonlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor. Satış ve satış sonrası servis yapısını daha da ileriye taşıyacağı bir yol haritası hazırlayan Daikin, böylece gıda tedarikçilerine yönelik soğutuculardan, klima cihazlarına kadar geniş bir yelpazede müşterilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayan bir şirket haline gelmeyi planlıyor.

Soğutma cihazları pazarı dünya genelinde toplam 33 milyar dolarlık bir hacme sahip. Buna karşın 4 milyar avroluk bir pazara sahip olan Avrupa ölçek olarak ABD’nin çok gerisinde kalıyor. Mağazalarda kullanılan cihazlar bu pazarın yaklaşık yarısını oluşturuyor ve yıllık yüzde 5’lik bir büyüme sergileniyor. Değiştirme sıklığı açısından soğutma dolapları dondurucuların önünde bulunuyor ve pazarın bu segmenti için yıllık yüzde 6’lık bir büyüme beklenmekte.

AA