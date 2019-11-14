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Daimler on müdürden birini işten çıkarmayı planlıyor

Mercedes'in de üreticisi olan Daimler, artan maliyetler ve yeni üretim politikası sebebiyle bünyesinde yer alan on müdürden birini işten çıkarmayı değerlendiriyor.

14:52 -
Haberler Dünya
Daimler on müdürden birini işten çıkarmayı planlıyor

Financial Times'ta yer alan habere göre Mercedes'in de üreticisi olan Daimler tasarruf tedbirleri kapsamında bünyesindeki yöneticilerin ve müdürlerin yüzde 10'unu işten çıkarmayı planlıyor.

Alman otomotiv üreticisi Daimler’in, 2022'ye kadar 1 milyar euro tasarruf yapabilmek için işten çıkarma yapmayı planladığını bildirildi.

Daimler tarafından yapılan açıklamada, “2022 yılının sonuna kadar, Mercedes-Benz, çalışan maliyetlerinde 1 milyar eurodan fazla tasarruf etmeyi planlıyor. Bu amaçla, işçi sayısında da azaltma söz konusu olacak.” ifadesine yer verildi.

Gittikçe artan hibrit ve elektrikli araçların, Mercedes-Benz'ın satış getirisini olumsuz yönde etkileyecek maliyet artışlarına yol açtığının hatırlatıldığı açıklamada karbon komisyon azaltılması ve otomotiv endüstrisinin dönüşümünden şirketin karlılığın etkilendiği de kaydedildi.

Alman otomobil endüstrisi, ABD-Çin ticaret ihtilaflarının ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle beklenenden daha zayıf bir büyüme ile karşı karşıya kalırken, elektrikli ve otonom araçlara yapılan büyük yatırımlar da şirketlerin karlılığını azaltıyor. (AA-SOZCU.COM.TR)

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