Dalında 1.20 TL olan portakal 1 TL’ye satılıyor

Antalya Finike ilçesi Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, portakalın satış fiyatının 1998'den beri aynı olduğunu, fakat üretim maliyetlerinin sürekli artığını söyledi.

“BEKLENTİMİZ 2 LİRAYDI FAKAT ONU GÖREMEDİK”

Portakalın satış fiyatlarının ancak maliyetini karşıladığını dile getiren Sarıçobanoğlu şunları söyledi, “Portakalın toptancıya satışı dalında kaliteye göre, 1 lira ile 1 lira 50 kuruş arasında. Üreticiye maliyeti ise 1 lira 20 kuruşa geliyor. Geçen yıl bu zamanlarda Antalya'da dikili yerlerin tamamı bitmek üzereydi şimdi yarısı dahi bitmedi. Girdi maliyetleri (Gübre, mazot, ilaç, elektrik) 2'ye, 3 katmamasına rağmen satış fiyatları değişmedi. Üreticinin bu fiyatlar karşısında para kazanma şansı kalmadı. Bizim normalde beklentimiz 2 liraydı fakat onu göremedik. Portakal satış fiyatları 1998 yılından bu yana neredeyse hiç değişmedi”

“ÜRETİCİ ELİNDEKİ ÜRÜNÜ ZARARINA SATMAK ZORUNDA KALIYOR”

Üretim kalemlerinin dolara bağlı olduğuna vurgu yapan Sarıçobanoğlu şöyle devam etti, “ Dolar sürekle inip çıkıyor. Dolar yükseldiğinde yukarıya fırlayan girdi maliyetleri, düşünce yerinde duruyor. Mazot, gübre ilaç gibi birçok girdi kalemleri ineceğine yükselmeye devam ediyor. Örneğin geçen yıl 80 lira olan gübrenin fiyatı bu yıl 130 liraya çıktı. Kullanılan ilaçlar 250 ila 300 liraya yükseldi. Mesela patlıcan 1 lira. Patlıcanın kilo maliyeti 1 lira 50 kuruşu geçti. Üretici elindeki ürünü zararına satmak zorunda kalıyor. Bir türlü ortak yolu bulamadık. Üretici bugün yevmiye ile işe gitse bundan daha fazla para kazanacak”

“ÇİFTÇİNİN YÜZDE 70'İ BANKALARA BORÇLU”

Artık üreticinin tarla ya da bahçe ile uğraşmak istemediği uyarısında bulunan Sarıçobanoğlu şöyle noktaladı, “Çiftçi neden uğraşacağım tarlayla, bahçeyle getirisi yok diyor. Gidip başka iş yapıyor. Bir 10 yıl 20 yıl sonra narenciye ile uğraşan kimse bulamayacaklar. Kaç yıl daha dayanacağız bilemiyorum. Şu anda çiftçinin yüzde 70'i bankalara borçlu durumda. Bir bankadan aldığımız parayı diğer bankaya yatırıyoruz. Yani bankadan bankaya aktararak gidiyoruz. Fakat nereye kadar gideceğimizi bizde bilmiyoruz. Ürünümüze alıcı bulup borç kapatacağız. Bir çok üretici maliyetten dolayı bahçesine bakım yaptıramıyor. Destekleme veriyoruz diyorlar, verdikleri destekleme nedir ki. Geçen yıl 13 liraydı bu yıl 26 lira oldu. Bir dönüm yeri en az 6 kez sürüyorum ben.