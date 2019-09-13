Dedeman Grubu’nda 3. kuşak işbaşında

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Rıfat Dedeman, bu görevinin yanı sıra Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Rıfat Dedeman, “Geçmişten bugüne getirdiğimiz Dedeman Grubu kültür ve değerlerini, geleneklerimize sadık kalarak, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu anlayış doğrultusunda, yönetim kurullarımızı yeniden yapılandırdık. 2000'e yakın çalışanımız ve paydaşlarımızla birlikte, güçlü bir aile olarak hayallerimizi gerçekleştirecek cesaret, kararlılık ve gayret içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Rıfat Dedeman açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Dedeman Madencilik olarak ise, çağdaş işletmelerde çevreye saygılı Ar-Ge ve üretim felsefemizi koruyarak, nitelikli iş gücümüz ile birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Dedeman Turizm Yatırımları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Banu Dedeman, “Dedeman Otelleri'nin bugün geldiği nokta hem aile olarak bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için gurur kaynağıdır. Hedefimiz bundan böyle verimlilik içinde büyüme ve yaygın hizmet ağını genişletme olacaktır” şeklinde görüşlerini paylaştı.