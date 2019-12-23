Değer mağdurları!

Hayatımıza yeni giren Değerli Konut Vergisi’yle (DKV) birlikte evinin değeri 5 milyon TL’yi aşan herkese yıllık yeni vergi çıkarıldı. Hali hazırda lüks evde oturan herkesin bu parayı ödeyecek gücü yok. DKV çıkarılanlar evlerine biçilen değerlere de itiraz ediyor. Lüks konutlar kimine miras kalmış, şimdi deyim yerindeyse kalan mirasın bedelini ödeyip ‘miraszede’ olacaklar.

EV SAHİPLERİNE TEBLİGATLAR GİTMEYE BAŞLADI

Bu düzenleme 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanır yayınlanmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mesken olarak kullanılan konutların sahiplerine tebligatlar yollayarak belirledikleri vergilerin ödenmesi talebinde bulundu.

“ESKİDEN ORTA DİREKTİK, ŞİMDİ FAKİR DİREK OLDUK”

İstanbul Beylerbeyi'ndeki evine 12 milyon 800 lira değer biçilen Ferhat Saraçoğlu, evinin değerinin o kadar olmadığını fazla değer biçildiğini söyleyerek, “Yarı fiyatına satarım. Bu evi babam 1964 yılında yaptı. Yıllardır da emlak kredisi ödüyoruz. Eskiden orta direktik, şimdi fakir direk olduk. Biz bu Değerli Konut Vergisi’ni ödeyemeyiz. Hapse mi atarlar, atsınlar. Evi mi satın alırlar, alsınlar. Bunu da alacaklarsa yaşamayalım bu ülkede artık. 128 bin 300 lira vergi ödeyecekmişim. Öyle bir param yok benim. Emekli maaşıyla, çocukların yardımıyla yaşıyoruz. 10 yılda biz fukara olduk.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

PROF. CEMALETTİN TOPUZLU KALEM KALEM HESAPLADI

İstanbul'un eski belediye başkanlarından Cemil Topuzlu'nun torunu Prof.Dr. Cemalettin Topuzlu'nun da Yeniköy'de konutu bulunuyor.

Konutuna 11 milyon 100 bin lira değer biçildiğini söyleyen Topuzlu, “Evi aldığımda makul bir fiyata aldım. Yolu olmayan, tepede, Boğaz manzarası olan, askeri tesislerin hemen yanıydı. Emekli maaşım dışında tek gelirim bu ev. Bunun dışında şu an oturduğum, eşimden miras yoluyla kalan bu daire var.

Yeniköy'deki ev kirasının yüzde 35'ini devlet benden vergi olarak kesiyor. Elime geçen rakam 7 bin civarında. Devlet, bunun her ay 3 bin küsur lirasını kesiyor. Devlet, şimdi bana diyor ki ‘senin arsa 11 milyon 100 bin lira…' Nereden çıkıyor bu rakam belli değil.

‘Senede 110 bin TL lüks vergisi ödeyeceksin, bir de emlak vergisini de yükselttim, üç misli yaptım. 22 bin lira da ona ödeyeceksin' 132 bin senede vergi ödeyeceğim. Devlet, bana ‘Ayda 3 bin 500 lira kiranı al, vergilerini öde, kalan paranın da her ay üstüne 3 bin 500 lira, senede 40 bin lira ilave et. Bana geri ver' diyor.

Şimdi bunda bir mantık varsa kusura bakmayın benim anlayabileceğim bir mantık değil. Ankara'da Tapu ve Kadastro'nun daha bu kanun çıkmadan yapmış olduğu çalışma. Bu kanun çıkar çıkmaz tebligat yaptı. Binlerce konutun değerini hemen tespit etmesi mümkün değil. Önceden bir kılıf hazırlanıyor. Kanun çıktı, kılıf yerine kondu.” diye konuştu.

“TEBLİGATI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİM”

Üsküdar Kuzguncuk'ta iki yalı dairesine sahip Hilal Haque ise, emekli diş hekimi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir evine 11 milyon 370 bin, diğer evine ise 8 milyon 840 bin değer biçilmiş. Haque, “Tebligat muhtara bırakılmış. Muhtardan gittim, aldım. Muhtar tebligatı okuyunca bana su satın almak zorunda kaldı. Fenalık geçirdim. İnanamadım. Korkunç bir vergi. Ben bunu nasıl ödeyim? Ödeyemeyeceğim tabi ki. Hacizle satacaklar galiba daireyi. Her yalı sahibi çok zengin diye mi düşünüyorlar? Burası bize dedemden 1930 yılından kalma bir mülk.” İfadelerini kullandı.

“RANT İÇİN GÖZ DİKİLDİ DE ELİMİZDEN Mİ ALINMAK İSTENİYOR?”

Beylerbeyi'nde 35 yıl önce konut alan 3 çocuk annesi Bilge Karabulut ise, “O zamanlar elimizdeki tüm imkânları kullanarak, bir şeyler satarak aldık burayı” diyor.

Karabulut, şöyle devam ediyor:

“Arsa olarak değerli olabilir. Boğaziçi'ndeyiz çünkü. Ancak buraları, komşularımızı biliyorum. Söylenen rakamları ödememiz mümkün değil. Bir şeyleri satsak da bir seneyi öderiz. Sonrası için yok. Benim aklıma kötümser bir şey geliyor. Acaba buralara rant için göz dikildi de elimizden mi alınmak isteniyor? Bizi, şu güzel mahalleden attırmak istiyorlarsa biz gitmek istemiyoruz.”

“EVİMİZDEN KOPMAYA ZORLAYACAK GİBİ DURUYOR”

Anadolu Hisarı'nda babasının dedesinden kalma evine 17 milyon değer biçilen Ali Benli, 4.nesil olarak ev sahipliği yapıyor. “170 bin lira vergi çıkıyor. Ödesek bile ne kadar süreyle ödeyebiliriz? Bu da bizi evimizden kopmaya zorlayacak gibi duruyor. Ödeyemezsek galiba çıkacağız” dedi.

“VERGİ ÜSTÜNE VERGİ ÖDÜYORUZ”

Beylerbeyi'nde Boğaz'a yakın bina sahibi olan Erkut Aksoy'a henüz tebligat ulaşmamış. Ancak Emlak Vergisi kapsamında hesaplandığında evin 10 milyon TL'nin üzerinde değeri çıktığını söyleyen Aksoy, “Değerli Konut Vergisi kapsamında 100 bine yakın vergi ödememiz gerekiyor. Hisse tapulu, dedemizden kaldı. Burada oturuyorum. Böyle bir parayı ödeyecek gücümüz de yok. Vergi üstüne vergi ödüyoruz. Karşılığını alamıyoruz. Bir de tekrar ‘Paramız bitti, bize vergi verin' diye yeni şeyler icat ediyorlar.” şeklinde konuştu.