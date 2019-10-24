Değerli Konut Vergisi’nde üç aşamalı sistem

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş vergileri duyururken ‘hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

Muş'un verdiği bilgilere göre Değerli Konut Vergisi'nde vergi dilimi üçe ayrıldı. Buna göre konutunun değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan vatandaşlar yılda yüzde 0.3, konutunun değeri 7.5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan vatandaşlar yüzde 0.6, değeri 10 milyon TL üzerinde konutu olan vatandaşlar ise yılda yüzde 1 konut vergisi ödeyecek.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUM”

Mehmet Muş şöyle devam etti;

Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1’di bunun binde 2’ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarından elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ti bunun bir katına kadar artırılması ile alakalı Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesini kanun teklifi içerisinde öngörmüş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.