‘Değişime kafa yormayanlar yerinde sayacak’

Kaslowski, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından düzenlenen Uluslararası 23. Türkiye İç Denetim Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 15-20 yıl önce önce yapay zeka ve robotların sadece bilim kurgu filmlerinde yer alan olgularken, bugün dünyanın filmlerde dahi hayal edilemeyen bir yere doğru ilerlediğini kaydetti.

İnsan becerilerini hem tamamlayan, hem de arttıran yeni teknolojilerin şirketlerdeki hız, ölçek, kalite ve operasyonel verimliliği katlanarak artırdığına işaret eden Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akıllı makinelerin daha önce sadece insanlara ait olan işleri yapıyor ve hatta kararlar veriyor ve bunu daha hızlı, daha doğru ve çok daha büyük ölçekte yapıyor. Örneğin, hukuk firmaları artık mahkeme öncesi araştırmalara yardımcı olmak için çok sayıda yasayı ve emsali taramak için algoritmaları kullanıyor. Bu algoritmalar davaların nasıl sonuçlanacağını deneyimli avukatlardan çok daha yüksek oranda doğru biliyor. Rekabetin bu kadar hızlı değiştiği bir çağda bizi bugüne taşıyan şeyler geleceğe taşımaya yetmeyebilir.

Bundan sadece 5 yıl sonra bile tam olarak nasıl bir hayat süreceğimizi kestirebilmek güç. Sadece şunu söyleyebiliriz ki, teknoloji ve dijitalleşme iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirecek. Bizim bugünü yaşayıp yarına hazır olmamız gerekiyor. Paranın bile dijitalleşmeye yöneldiği bu çağda gerek şirket, gerek sektör, gerek ülke olsun; değişime kafa yoranlar ayakta kalacak, yormayanlar ise yerinde sayacak. Çünkü Atatürk'ün sözleriyle “Yerinde saymak geride kalmaktır.” (AA)