Demir ve demir dışı ihracatı en çok Almanya’ya yapıldı

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 2019 eylül ayı ihracatı 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan verilere göre, sektör genel ihracattan yüzde 4,7’lik pay elde etti. En çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 340,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya 76,2 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 40,2 milyon dolar ile İngiltere ve 39,2 milyon dolar ile İtalya takip etti. 2019 Ocak-Eylül döneminde demir ve demir dışı metaller alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 2,3 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1,39 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,31 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1 milyar dolar ile bakır sektörleri takip etti. Eylül ayı itibarıyla da sektörde en fazla ihracat 245,2 milyon dolar ile alüminyum sektöründe gerçekleşti.

“SEKTÖRÜN EN BÜYÜK PAZARI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD’ye olan yüksek oranlı artışın geçen ay da devam ettiğini kaydetti. Öztiryaki, eylül ayındaki ihracatın yüzde 51’inin bu ülkelere gerçekleştiğini belirtti. En çok ihracat yaptıkları üç ülkenin de AB üyesi olduğuna işaret eden Öztiryaki, bunun yanında ABD’ye olan ihracattaki artışın da sürdüğünü kaydetti. Öztiryaki, artış hızında yavaşlama olmasına karşın geçtiğimiz ay ABD’ye ihracatın yüzde 11,7 arttığını ve 28,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

2019 Ocak-Eylül kümülatif verileri ile ilgili olarak bilgi veren Öztiryaki, “6,15 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6’lık pay aldık ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Ocak-Eylül döneminde en dikkati çekici ihracat artışı ABD’de yaşandı. Sektör ihracatında 4. sırada yer alan ve başlıca hedef pazarımız konumundaki ABD’ye ihracat bu dönemde yüzde 38,8 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı.” ifadelerini kullandı.

AA