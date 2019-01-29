Demirören Gazetecilik borsadan çıkıyor

Posta ve Fanatik gazetelerini bünyesinde barındıran Demirören Gazetecilik Borsa İstanbul’dan çıkıyor. Borsa İstanbul tarafından KAP’a yapılan açıklamada, yeni payların ihraç edilmesinde MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı Borsa tarafından öğrenildiğinde şirketin işlem sırasının kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP’ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren ise şirket paylarının borsa kotundan çıkarılacağı ifade edildi.

Demirören Gazetecilik hisseleri yüzde 16 üzeri düşüşle 14 liraya kadar gerilemesinin ardından hisse geçici olarak işleme kapatıldı. Yeniden işleme açılan hisseler saat 1131’de yüzde 7 kayıpla 15.57 lirada bulunuyor.

Demirören Gazetecilik daha önce yaptığı açıklamada, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 342,528 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılacağı, iptal edilen paylar karşılığında 342,528 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılacağı, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde şirket sermayesinin tekrar 105 milyon liraya çıkarılacağını duyurmuştu.

KAP’ta yer alan hissedarlık yapısına göre, mevcut durumda 105 milyon lira sermayeli Demirören Gazetecilik’in yüzde 99.67’si Demirören Medya Yatırımları’na, kalan yüzde 0.33 pay ise diğer hissedarlara ait.

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