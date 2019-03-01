Deng Li: Türkiye, Alipay ve WeChat Pay gibi platformları kabul etmeli

Reuters’a Çince konuşan ve açıklamaları Türkçe’ye çevrilen Deng, Çin-Türkiye dış ticaret hacminin 2018’de 21.5 milyar dolar olduğunu, Türk tarafına yatırımların 360 milyon dolar arttığını ve Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısının yüzde 60 artışla 400,000’e ulaştığını belirterek, “Somut bir 2019 hedefi söyleyemiyorum ama bir çok Çinli şirket burada yatırım yapmak istiyorlar. Birkaç ay içinde somut gelişmeler olabilir” dedi.

Türk tarafıyla görüşmeler yürüten Çin şirketlerinin özellikle “altyapı ve enerji” sektörleriyle ilgilendiğini belirten Deng, hangi projelerle ilgilenildiği sorulduğunda ise “Açıkçası Türkiye’nin (üçüncü) nükleer santrali projesi ile ilgilenen şirketlerimiz var ve görüşmelerini sürdürüyorlar” dedi.

Rusya Türkiye’nin ilk nükleer santralini Mersin Akkuyu’ya yapmak için çalışmalarını sürdürürken, Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye’nin ikinci nükleer santralini Sinop’a yapmak için anlaşmıştı. Türkiye üçüncü nükleer santralin ise Trakya’da inşa edilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Çin bankacılık sektörünün Türkiye’ye bakışını da değerlendiren Deng, “Çin’in ICBC bankası 300 milyon dolara yakın yatırım yaparak Tekstilbank’ı satın aldı. Ama inanıyorum ki Türkiye ve Çin arasında farklı alanlarda işbirliği geliştirildikçe başka bankalar da ileride Türkiye’ye gelip yatırım yapacaklardır…” dedi.

Deng, “Ama şu konu var, Türkiye en kısa zamanda mutlaka Çin’in ödeme platformları olan Alipay ve WeChat Pay gibi platformları kabul etmeli. Avrupa'da hemen hemen bütün ülkeler bu platformları kabul ettiler” diye konuştu.

Çin’in online ve mobil ticaret şirketi Alibaba, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’u geçen yıl satın almıştı.

Büyükelçi Deng, Çin’de ise tarım ürünleri piyasasının Türkiye için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek “Çin pazarı Türk çiftçileri için sonsuz büyüklükte. Türkiye’nin tarım ürünlerinin ihracatı için teknik sorunların çözülmesi lazım, sonra Türk ürünlerinin Çin’de bilinirliğini nasıl arttıracağımızı düşünmeliyiz” dedi.

TÜRKİYE ÇİN İLE TİCARETİNDE KORUMACI ÖNLEMLER ALIR MI?

Ankara, Çin ile ticaret ilişkisini geliştirmek istese de Çin ile sürdürülen ticarette Türkiye aleyhine bir ticaret açığı olduğuna dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak ayında Davos’ta yaptığı açıklamalarda “Çin ve Güney Kore ile çok mutlu bir (ticaret) ilişkimiz olmadığını söyleyebiliriz, bu konudaki daha etkin politikamızı önümüzdeki dönemde, özellikle bu yıl göreceksiniz…Çin ve Güney Kore ile bu tarzda ticaret açığı ile devam etmemiz mümkün değil, bunu muhataplarımıza da ifade ettik” demişti.

“Türkiye’nin ciddi bir ticaret açığı verdiği bir gerçektir ve her seviyeden yetkili benimle bu konuyu görüştüler. Her şeyden önce Çin tarafı kasıtlı olarak bu konuda bir ticaret fazlası vermenin peşinde koşmuyor” diyen Deng ise, “Ülkelerimizin farklılığından dolayı tam olarak bir dış ticaret dengesi sağlamamız mümkün değil…Türkiye ile ikili ticarette amaçlarımız Çin’e yapılan ihracatın güçlendirilmesi, Çinli firmaların buraya yaptığı yatırımı güçlendirmesi ve mal ticaretindeki dengesizliği azaltmaktır” dedi.

Deng Türkiye’nin ticaretteki dengesizliği gidermek üzere korumacı önlemler almasının gündemde olup olmadığı sorulduğunda ise, “Şu anda hiçbir Türk yetkili korumacılık yönünde bir önlem alınacağından bahsetmedi çünkü iki taraf da kesin olarak korumacılığa karşı çıkıyor. Hem Türk hem Çin ekonomileri açık bir dünya ekonomisine ihtiyaç duyuyor. Hiç bir taraf böyle bir önlemden fayda sağlamayacaktır” dedi.

REUTERS