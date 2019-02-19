Denizbank çalışma saatleri 2019: Denizbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor?

Denizbank mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Denizbank sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Denizbank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Denizbank çalışma saatleri 2019…

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Denizbank hafta içi her gün sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da giren Denizbank 13:30'da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00'a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri şubeleri kapalıdır.

Denizbank ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Denizbank Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Denizbank Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 (212) 348 20 00

Denizbank Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 0 800

DENİZBANK HAKKINDA KISA BİLGİ

Türk Denizciliği'ne finansal katkı sağlaması için 1938 yılında kurulmuştur. Denizbank bir devlet bankası olarak kurulmuş sonradan özelleştirilmiştir. 713 şubesi ile hem yurt içi hem yurt dışında hizmet veren bankanın 12 bini aşkın çalışanı bulunmaktadır.

İLGİLİ HABER İş Bankası çalışma saatleri