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Son dakika! Türk Telekom’dan deprem sonrası hediye kararı

Türk Telekom hattına sahip vatandaşlar dün yaşanan depremin ardından saatlerce GSM hatlarını kullanmamışlardı. Sorun hâlâ bazı kullanıcılarda devam ederken Türk Telekom müşterilerine ücretsiz internet vererek hatasını telafi etmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr
14:34 -
Haberler Ekonomi
Son dakika! Türk Telekom’dan deprem sonrası hediye kararı

Deprem sonrası saatlerce çalışmayan Türk Telekom hatları gündem olurken müşteriler tepkisini dile getiriyor. Hâlâ bazı Türk Telekom GSM hatlarına erişim sağlanamıyor. Türk Telekom ise özür amacıyla müşterilerine 2 ay boyunca toplam 10 GB internet vereceğini söyledi.

İŞTE TÜRK TELEKOM’UN AÇIKLAMASININ TAMAMI:

Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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deprem internet Teknoloji Telekom
Son güncelleme: 15:05 27.09.2019
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