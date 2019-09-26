Depremden sonra telefonlar kilitlendi! Vatandaşlardan büyük tepki

Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor. Telefonlar yavaş yavaş normale dönerken bir GSM operatöründen de açıklama geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Telefon hatlarının kilitlenmesine vatandaşlarda sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Bir çok vatandaş deprem gerçeğiyle yaşayan İstanbul’un 1999 depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ hazırlıklı olmadığını söyledi. GSM uzmanları ise hatlarda ani yüklemeden dolayı oluşan yoğunluğun çaresini bulmanın teknolojik olarak çok zor olduğunu ifade ediyor. İşte bazı vatandaşların verdiği tepkiler:





















TURCELL’DEN AÇIKLAMA

GSM operatörü Turkcell konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Turkcell açıklamasında, “Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Son dakika olarak AFAD depremin büyüklüğünü 5,8 Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul’un genelinde hissedildi. Büyüklüğü 4’e varan artçı sarsıntılar sürüyor…