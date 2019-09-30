Deprem sonrası talep yağıyor! Vatandaş evini sigortalatmanın peşine düştü

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar dairelerine sigorta yaptırmaya başladı. Sektörün uzmanları deprem sonrası telefonlarının susmadığını satışlarının ise deprem öncesine göre çok fazla arttığını söylüyor.

İLK ÜÇ GÜNDE ACENTELERE CİDDİ BİR TALEP GELDİ

Yaşanan 5.8 deprem sonrası (DASK) Doğal Afet Sigorta Kurumu’na ve sigorta acentelerine hasar ihbarı ve poliçe talebi yağdığını söyleyen İstanbul Sigorta Acentaları Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Başkanı Turusan Bağcı,” İlk 24 saatte panik ile ve öğrenme amaçlı telefonla bir çok arama oldu. Zorunlu Deprem Sigortası talebinde de önemli bir artış yaşanıyor ilk 3 günde acentelere ciddi bir talep gelmiş durumda. Başının hatta deprem uzmanlarının DASK’ınızı yaptırın açıklamaları da etkili oldu.” dedi.

HASAR SONRASI NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Hasar ihbarlarının 3.000 üzerinde olacağını söyleyen Bağcı, “Önemli bir ağır hasar olmadığı çoğunlukla çatlaklar oluştuğu gözlemleniyor. Bu aşamada hasar yaşayan sigortalı önce acentesini araması hızlı hizmet alması için önemli. Acente her türlü işlem ile ilgilenerek hasarı yönetecektir. İlk olarak DASK’a hasar ihbarı yapılarak dosya açılacak, daha sonra eksper ataması yapılıp hasarlı binanın hasar tespiti yapıldıktan sonra eksper raporunu hazırlayıp kuruma gönderecek, daha sonra hasar ödemesi yapılacak.” dedi.

“KURUMLARI MEŞGUL ETMEYİN”

Acentenizin olmadığı durumunda ise bu işlemleri vatandaşın kendisinin yürütmesi gerektiğini söyleyen Bağcı, “Burada dikkat etmeniz gereken deprem poliçelerinde yasal zorunlu muafiyetlerin olmasıdır. Bu sigortalının oluşan hasarın belirli düşük miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi anlamına geliyor. Zorunlu deprem sigortasında da sigorta bedelinin yüzde 2’si kadar muafiyet uygulanıyor. Yani, oluşan hasarın yüzde 2’sine kadar olan tutarın üzerini karşılıyor. Örneğin, konutun sigorta bedeli 100 bin liraysa, konutta oluşan 2 bin liraya kadar olan hasarı sigortalı kendi karşılar; eğer üzerinde bir zarar oluşmuşsa DASK üzerini öder. Bina sigorta bedelinin %2 sine kadar küçük bir hasarınız varsa ihbarda bulunarak zaman kaybetmemenizi, kurumları meşgul etmemenizi öneririz.” ifadelerini kullandı.

“Zorunlu deprem sigortası, sadece konutta binada depremin meydana getirdiği zararı karşılıyor” diyen Bağcı, “Eşyalara gelen zarar sigorta kapsamına girmiyor. Bunun için özel konut sigortası yaptırmış olmanız gerekiyor.” dedi.

İstanbul’da sigortalanabilir 3.7 milyona yakın konuttan, 2.3 milyonunun zorunlu deprem sigortasının bulunduğunu söyleyen Bağcı, “İstanbul’daki konutların % 63’e yakını depreme karşı sigortalanmış durumda. Türkiye geneline bakıldığında ise sigortalanabilir 17.6 milyon konuttan 9.2 milyonu depreme karşı sigortalı. Türkiye’deki konutların % 52.4’ün zorunlu deprem sigortası bulunmuyor. Marmara bölgesinde ise sigortalılık oranı yüzde 41 Marmara genelinde 6 milyon konutun 3.8 milyonunun sigorta teminatı bulunuyor. ” dedi.

DEPREM SONRASI İSTANBULLULAR EVİNİ SİGORTALATMANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, “Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 oranında artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor.” dedi.

Doğaç, henüz İstanbul genelinde gerçekleşen konsolide rakamların ellerine ulaşmadığını, şirketin rakamlarına göre geçen hafta yüzde 59 oranında, deprem sonrasında ise günlük yüzde 100 artışın gerçekleştiğini aktararak, “Deprem korkusunun DASK poliçesine dönemsel bir talep yarattığını görüyoruz. Oysa deprem riski geçen ay ne idi ise yarın da aynısı olacak. Tüm sigorta şirketleri açısından bakıldığında DASK poliçe satışı yüzde 10-15 arttı.” diye konuştu.

AA- SOZCU.COM.TR