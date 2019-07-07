Deutsche Bank 18 bin kişiyi işten çıkaracak!

Hisse senedi piyasasından çekileceğini duyuran Deutsche Bank’tan yeni bir hamle daha geldi. Bankanın yıl içinde 18 bin kişiyi işten çıkartacağı belirtildi.

Bankanın 7.4 milyar euroluk cezanın 2022 yılına kadar yeniden yapılandırılmasını beklediği belirtilen açıklamada, 2019 ve 2020’de temettü ödemesi yapılmayacağı kaydedildi.

Sewing’in açıklamasında “Bugün Deutsche Bank’ın on yıllardan bu yana görülen en temel dönüşümünü açıkladık. Gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için gerekeni yapmaya çalışıyoruz.” ifadesi yer aldı.

Bloomberght’de yer alan habere göre, Deutsche Bank hakkında son dönemde çıkan haberler, önceki yöneticiler ve Sewing’in karşı karşıya olduğu yüksek maliyet ve düşük gelir sorununu iyice belirgin hale getiriyor.

Sewing’in, bankanın Commerzbank AG ile birleşme görüşmelerinin sonuç vermemesinin ardından Pazar günü yönetim kurulu tarafından onaylanan yeni planına göre 2022 yılı için çalışan sayısı 74 bin olarak hedefleniyor.