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Dev banka 18 bin kişiyi işten çıkarmaya başladı

Küresel finansal krizin ardından en büyük yeniden yapılanmalardan birini başlatan Alman yatırım bankası Deutsche Bank 18,000 kişiyi işten çıkarma kararı alırken, Asya'daki bazı birimlerini kapatmaya başladı. İşten çıkarmalar bugün Asya-Pasifik birimlerinden başladı, ancak sayı olarak işten çıkarmaların büyük bölümü Avrupa ve ABD'de yapılacak.

08:15 -
Haberler Ekonomi
Dev banka 18 bin kişiyi işten çıkarmaya başladı

Deutsche Bank dün yaptığı açıklamada 7.4 milyar euro maliyeti olacak yeniden yapılanma planı kapsamında yatırım bankacılığı faaliyetlerinin çapını daraltacağını açıkladı.

Bu yeniden yapılanma planı yıllardır dünyanın önde gelen yatırım bankalarından olmak amacıyla ABD’li yatırım bankalarıyla rekabet eden Deutsche Bank’ın bu amacına ulaşamadığına işaret ediyor.

Banka yeniden yapılanma kapsamında küresel hisse senedi piyasaları birimini kapatacak. Kuvvetli birimlerinden olan sabit getirili menkul kıymetler biriminin ise faaliyetlerinin kapsamını daraltacak.

Deutsche Bank ayrıca elinde tutmak istemediği varlıkları satmak için “kötü banka” olarak adlandırılan bir birim kuracak. Bu varlıkların risk ağırlıklandırılmış değerinin 74 milyar euro olduğu belirtildi.

İşten çıkarmalar bugün Asya-Pasifik birimlerinden başladı, ancak sayı olarak işten çıkarmaların büyük bölümü Avrupa ve ABD’de yapılacak.

REUTERS

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