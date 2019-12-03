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Dev banka çalışanlarının yüzde 9’unu işten çıkarıyor

İtalya'nın en büyük bankası Unicredit yatırımcıların gelirlerini iyileştirmek için bu yıl pay geri alımı yapacağını ve Batı Avrupa'da maliyetleri 1 milyar euro (1.1 milyar dolar) düşürmek için 2020-2023'ü kapsayan yeni stratejik planı kapsamında çalışanların %9'unu işten çıkaracağını açıkladı. Buna göre İtalyan bankası UniCredit 8 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

12:21 -
Haberler Ekonomi
Dev banka çalışanlarının yüzde 9’unu işten çıkarıyor

Faizlerin ekside bulunduğu bir ortamda faaliyet gösteren bireysel bankaların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çeken UniCredit, 2023’te 5 milyar euro net kar öngörüyor. Bu rakam bu yıl beklenen 4.7 milyar euronun hafif üzerinde bulunuyor.

Son bir kaç yılda yeniden yapılandırma adımları atan ancak hala hisse fiyatını yükseltmekte zorlanan Unicredit, daha önce teklif edilen %30’luk kar payı ödemesini, pay geri alımıyla %40’a çıkardığını söyledi.

VARLIKLARINI DARALTIYOR

2023 yılında toplam oranı %50’ye yükseltmeyi hedefliyor. UniCredit, CEO Jean Pierre Mustier döneminde yeniden yapılandırılıyor ve bilançosunu güçlendirmek için varlıklarını daraltıyor.

2016 yılının ortasında göreve gelen ve daha önce yatırım bankacısı olan Mustier telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada “M&A yok ve hepsi bu” dedi. (REUTERS)

Avrupa banka Dolar Euro İtalya
Son güncelleme: 12:23 03.12.2019
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