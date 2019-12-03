Dev banka çalışanlarının yüzde 9’unu işten çıkarıyor

Faizlerin ekside bulunduğu bir ortamda faaliyet gösteren bireysel bankaların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çeken UniCredit, 2023’te 5 milyar euro net kar öngörüyor. Bu rakam bu yıl beklenen 4.7 milyar euronun hafif üzerinde bulunuyor.

Son bir kaç yılda yeniden yapılandırma adımları atan ancak hala hisse fiyatını yükseltmekte zorlanan Unicredit, daha önce teklif edilen %30’luk kar payı ödemesini, pay geri alımıyla %40’a çıkardığını söyledi.

VARLIKLARINI DARALTIYOR

2023 yılında toplam oranı %50’ye yükseltmeyi hedefliyor. UniCredit, CEO Jean Pierre Mustier döneminde yeniden yapılandırılıyor ve bilançosunu güçlendirmek için varlıklarını daraltıyor.

2016 yılının ortasında göreve gelen ve daha önce yatırım bankacısı olan Mustier telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada “M&A yok ve hepsi bu” dedi. (REUTERS)